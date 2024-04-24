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Военная операция на Украине ,  
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В Одессе раздались взрывы

Сюжет
Военная операция на Украине
В Одессе вторую ночь подряд прогремело несколько взрывов, в нескольких районах пропал свет, передает «24 канал»
Фото: Chris McGrath / Getty Images
Фото: Chris McGrath / Getty Images

В Одессе включили сирены воздушной тревоги, одесситам следует спуститься в укрытия, написал в телеграм-канале глава администрации города Олег Кипер.

В городе прогремел взрыв, передают ТСН, «Суспільне» и «Страна». «24 канал» уточняет, что слышны повторные взрывы. По его данным, после взрывов в нескольких районах города пропал свет.

Сирены воздушной тревоги работают также в Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской и Черкасской областях Украины.

Прошлой ночью местные жители также сообщали о звуке взрыва на фоне воздушной тревоги.

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Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

Власти Украины в последние месяцы сообщают о нехватке ракет для систем ПВО, такая ситуация сложилась из-за полугодовой задержки одобрения нового пакета помощи от США. На прошлой неделе законопроекту удалось преодолеть палату представителей, 23 апреля ее согласовал сенат, теперь пакету помощи осталось получить подпись президента Джо Байдена. Москва критикует западные поставки ВСУ.

В Одессе раздались взрывы
В Одессе раздались взрывы

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