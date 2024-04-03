Какие возможности получило НАТО после вступления Финляндии и Швеции Эти страны способны быстро интегрироваться в альянс

Год назад Финляндия присоединилась к НАТО, в марте 2024-го это сделала Швеция. Как идет интеграция в альянс двух североевропейских стран, одна из которых имеет протяженную границу с Россией, и что это дает НАТО — разбирался РБК

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выступает во время церемонии поднятия флага в честь вступления Швеции в НАТО (Фото: Omar Havana / Getty Images)

После начала российской военной операции на Украине Швеция и Финляндия решили отказаться от политики нейтралитета, и в результате число участников Организации Северо-Атлантического договора (НАТО), образованной 75 лет назад, выросло до 32. Заключительный этап процесса военной интеграции Финляндии в альянс официально завершился 12 июня 2023-го, а Швеция вступила в него в марте. Военная интеграция Швеции, как сообщают в командовании НАТО по трансформации, должна завершиться к концу апреля.

Финляндия и Швеция совместно подали заявки на вступление в НАТО в мае 2022 года, но против выступила Турция. Стороны начали переговоры по устранению разногласий. В конце июня 2022 года Анкара, Стокгольм и Хельсинки подписали Мадридский меморандум — «дорожную карту» процесса принятия в НАТО североевропейских стран. Однако Турция оставалась недовольной тем, как Швеция выполняет это соглашение. Анкара требовала от Стокгольма не только признать Рабочую партиию Курдистана (РПК) террористической организацией, но и выдать ее членов. В конце января 2023 года процесс вступления Швеции был вовсе приостановлен из-за акций со сжиганием Корана в Стокгольме. 4 апреля 2023 года Финляндия официально вступила в альянс, а Швеция продолжила переговоры с Турцией. В ноябре 2023 года власти Швеции внесли изменения в Конституцию «для более жесткого противодействия терроризму», Стокгольм начал выдавать Анкаре курдских активистов. 23 января 2024 года парламент Турции одобрил заявку. Процесс задерживала Венгрия. В Будапеште отмечали, что правительства скандинавских стран «не раз стремились нанести удар по Венгрии», оказывая давление на правительство и поддерживая оппозицию. Тем не менее 26 февраля венгерский парламент одобрил заявку Швеции. Официально королевство присоединилось к альянсу 7 марта.

С присоединением Швеции и Финляндии сухопутная граница стран НАТО с Россией увеличилась более чем вдвое — с 1215 до 2600 км (протяженность российско-финской границы — около 1300 км), а Балтийское море оказалось, за исключением калининградского побережья и Финского залива, окружено странами альянса.

Президент России Владимир Путин заявлял, что вступление Финляндии и Швеции в НАТО не создает «непосредственной угрозы» для России, но предупредил, что Москва отреагирует на расширение блока, исходя из угроз, которые «будут создаваться».

Глава МИД России Сергей Лавров пообещал, что Москва развернет дополнительные силы в связи с расширением альянса. «У нас уже принято организационное решение: создан Московский военный округ, Ленинградский военный округ, там будут расположены, размещены, развернуты дополнительные вооружения, которые будут адекватны тем угрозам, которые могут появиться на территории Финляндии и Швеции», — отметил он (цитата по ТАСС).

Почему Швеция и Финляндия могут быстро интегрироваться в НАТО

Формально Швеция и Финляндия стали полноправными членами альянса в последний год, однако взаимодействие этих стран с НАТО продолжалось десятилетиями. Шведские и финские вооруженные силы участвовали в кампаниях НАТО на Ближнем Востоке; обе страны, несмотря на нейтральный статус, сотрудничали с НАТО в рамках программы «Партнерство ради мира», запущенной в 1994 году. Это позволило перенять стандарты альянса для обучения и оснащения их вооруженных сил.

«Партнерство ради мира» (англ. Partnership for Peace — PfP) — программа двустороннего сотрудничества между НАТО и страной, не являющейся членом альянса, на основе индивидуального плана взаимодействия. Реализуется по инициативе США с 1994 года в связи с упразднением в 1991 году Организации Варшавского договора. В рамках «Партнерство ради мира» НАТО и страны-партнеры осуществляют консультации по широкому кругу вопросов. Войска стран — членов НАТО и стран-партнеров проводят совместные учения, участвуют в военных операциях и миссиях под руководством НАТО. Всего в разные годы в программе участвовали 34 государства, включая Россию и Белоруссию. Ряд участников программы к настоящему времени присоединились к альянсу: Венгрия, Чехия, Польша — в 1999 году; Болгария, Латвия, Литва, Румыния, Словакия, Словения, Эстония — в 2004-м; Албания, Хорватия — в 2009-м; Черногория — в 2017-м; Северная Македония — в 2020-м.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг неоднократно заявлял, что Швеция и Финляндия — «ближайшие партнеры» НАТО и их вступление должно занять несколько недель, а не месяцы или годы, как в случае с другими новыми членами.

Бывший сотрудник Министерства обороны США Кристофер Скалуба и глава Института политики безопасности и развития (Стокгольм) Анна Вислендер отмечают, что очень многим восточноевропейским членам альянса приходилось перестраивать свои вооруженные силы, поскольку они были созданы по советскому образцу. «Вооруженные силы Швеции и Финляндии гораздо более совместимы с западной философией, хотя и созданы для задействования на национальном уровне, а не для коллективного с НАТО», — обращают внимание эксперты.

Аналитики центра Brookings Institution называют процесс присоединения Швеции и Финляндии к НАТО Zeitwende (нем. «смена эпох»). Уже в мае 2023 года на финской территории прошли первые международные военные учения Arrow 23, а в марте этого года Стокгольм и Хельсинки приняли участие в учениях НАТО Nordic Response 2024 в рамках маневров Steadfast Defender 2024. Это крупнейшие учения блока с 1988 года, в ходе которых отрабатываются совместные действия в случае применения статьи 5 договора НАТО (о коллективной обороне) на восточном фланге.

Какие возможности появились у НАТО после расширения на север

При вступлении в НАТО в Хельсинки отмечали, что это решение «не направлено против какой-либо страны. Однако сейчас и там, и в Стокгольме допускают возможность прямого столкновения России с НАТО.

Новый президент Финляндии Александр Стубб до победы на выборах говорил, что Россия вряд ли может «проверить границы альянса на прочность». Однако во время своего первого зарубежного визита в Норвегию он отметил, что учения Steadfast Defender 2024 — сигнал России.

В январе главнокомандующий Вооруженными силами Швеции Микаэль Бюден и министр гражданской обороны Карл-Оскар Булин предупредили шведов, что тем стоит готовиться к возможной войне.

FT отмечает, что Швеция в случае непосредственного конфликта между Россией и НАТО должна стать важным логистическим центром. А шведский остров Готланд в Балтийском море (находится в 200 км от побережья Латвии на морском пути между Санкт-Петербургом и Калининградом) может облегчить потенциальную оборону Прибалтики. Присоединение Швеции к НАТО также упрощает снабжение Эстонии, Литвы и Латвии морским путем в случае потенциального конфликта.

«Безопасность всего региона укрепляется, и это делает восточную Прибалтику менее уязвимой», — заявил глава МИД Латвии Кришьянис Кариньш.

В марте премьер Швеции Ульф Кристерссон заявил, что страна рассматривает возможность укрепить оборону острова Готланд и намерен обсудить это с союзниками по НАТО на фоне «растущей милитаризации» России.

Готланд был демилитаризован в 2005 году, но в 2015-м Швеция решила разместить там постоянную базу. В 2018 году власти отправили на остров военные подразделения, а в январе 2022-го, на фоне роста напряженности между Россией и Украиной (но до начала полномасштабного конфликта), усилили их. Сейчас, как пишет FT, на Готланде размещено около 370 военнослужащих. В конце 1990-х их там было приблизительно 25 тыс.

«Теперь, когда весь Северный регион стал частью НАТО, Европа сможет взять на себя большую ответственность за свою собственную безопасность и выступать в качестве более мощного партнера по обороне для США и Канады», — считает эксперт независимого аналитического центра GIS (Лихтенштейн) Ева Бьёрлинг. По ее мнению, Швеция и Финляндия укрепляют защиту Арктики, где ранее Норвегии и Исландии приходилось в одиночку противостоять России.

Эксперты Военно-морского института США (USNI) отмечают, что географическое положение Финляндии также расширяет возможности НАТО. «Близость автодороги «Кола» и Кировской железной дороги к границе с Финляндией, откуда может быть произведен удар с суши или с моря по российскому Северному флоту, способный полностью его разрушить или существенно нарушить его боеспособность, является серьезным фактором, сдерживающим возможности продвижения российских ВМС в Арктике и Северной Атлантике», — говорится в докладе института.

Reuters отмечает, что при потенциальном военном конфликте России и НАТО основной задачей российского флота станет контроль над Баренцевым морем и воспрепятствование доставке подкреплений из Северной Америки в Европу через воды между Гренландией, Исландией и Великобританией, и Финляндия сможет помочь альянсу в сдерживании таких действий.

Старший научный сотрудник Института Гудзона Лизелотта Одгаард в своей статье для американского журнала Foreign Policy отмечает, что НАТО не хватает ресурсов для борьбы с Россией в Арктике даже после расширения блока на север. По ее оценке, США, Канада, Дания, Швеция и Финляндия не готовили свои военно-морские силы к операциям в Арктике, Исландия располагает только кораблями береговой охраны, а норвежский флот не предназначен для военных операций. Текущих возможностей альянса недостаточно для надежного выявления действующих в Арктике атомных субмарин ВМФ России, заключает Одгаард.

Эксперты аналитического центра Brookings Institution предупреждают, что НАТО не стоит переоценивать свое превосходство в Балтийском регионе. По их оценке, альянс не может влиять на устойчивое расширение оборонно-промышленного комплекса России; кроме того, возможно сокращение или даже полная приостановка военной помощи США для Украины. Эти факторы, по мнению экспертов, могут привести к наихудшему для альянса сценарию.

Но Швеция планирует увеличивать свой военный потенциал. Правительство страны сейчас обсуждает возможность выделения 2% от ВВП на оборонные расходы, как это должны делать страны НАТО, а оппозиция настаивает на 3%. Комитет по обороне парламента Швеции в апреле представит доклад о плане трансформации страны в связи с вступлением в альянс.

Финляндия планирует в 2024 году потратить на оборону 2,3% ВВП.