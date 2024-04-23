Шойгу заявил о планах повысить интенсивность ударов по логистике Украины

Глава военного ведомства заявил, что боевой потенциал ВС России не позволяет украинским военным удерживать линию обороны

Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что Вооруженные силы повысят интенсивность ударов по логистическим центрам и базам хранения западного оружия на Украине.

«Вооруженные силы России продолжат решать поставленные задачи до полного достижения целей спецоперации», — сказал он.

Заявление Шойгу прозвучало на фоне решения Палаты представителей конгресса США одобрить выделение $61 млрд в помощь Украине. По данным Politiсo, в ближайший пакет войдут БМП Bradley, бронетранспортеры М113, артиллерия, боеприпасы, ракеты ATACMS. Также крупнейший пакет военной помощи Киеву со снарядами для ПВО и крылатыми ракетами Storm Shadow анонсировала Великобритания.

Также глава военного ведомства рассказал, что российские военные владеют инициативой по всей линии боевого соприкосновения. «Наш высокий боевой потенциал позволяет постоянно оказывать огневое воздействие на противника, не давать ему удерживать линию обороны», — сказал он.

Шойгу также напомнил, что за последние дни российские военные заняли в Донбассе Богдановку, Новомихайловку и Первомайское. По его словам, идет расширение зоны контроля в Георгиевке (к западу от Марьинки) и в Бердычах (к северо-западу от Авдеевки).

Последние несколько недель российские военные нанесли серию ударов по энергетическим объектам Украины, а также по складам и другим местам, которые использовались в нуждах ВСУ. В частности, была серьезно повреждена ДнепроГЭС, разрушена Трипольская ТЭС, обеспечивавшая энергией Киевскую и Черкасскую области, разрушена телебашня в Харькове, объекты железной дороги в Одесской и Днепропетровской областях.

Минобороны подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.