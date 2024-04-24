Кремль отказался вмешиваться в ситуацию с задержанием главы МЧС Чечни

Песков: Кремль не может вмешиваться в ситуацию с задержанием главы МЧС Чечни

Песков назвал прерогативой органов, которые отвечают за безопасность дорожного движения, ситуацию с задержанием главы МЧС Чечни 17 апреля. По версии МВД, Цакаев ехал по встречной полосе, пытался скрыться и ударил полицейских

Алихан Цакаев (Фото: МЧС России по Чеченской Республике)

Урегулирование ситуации с задержанием главы МЧС Чечни Алихана Цакаева на границе с Дагестаном является прерогативой соответствующих органов, которые отвечают за безопасность дорожного движения, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Дело в том, что это не прерогатива Кремля. Это прерогатива соответствующих органов, которые отвечают за безопасность дорожного движения, других органов. Поэтому здесь Кремль не может никак в это вмешиваться», — сказал он.

Цакаева задержали на контрольно-пропускном пункте (КПП) «Герзель» на границе Чечни и Дагестана 17 апреля. По данным Управления МВД по Северо-Кавказскому федеральному округу, он ехал по встречной полосе, не реагировал на требования остановиться и предъявить документы, вел себя агрессивно, пытался скрыться и несколько раз ударил полицейских. Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал задержание министра «постыдной провокацией» и призвал «гнать из структур с треском» полицейских, остановивших Цакаева. По его словам, министра задержали «в грубейшей форме», а отсутствие у него документов и формы он объяснил выходным.

Глава МЧС Чечни после задержания появился на совещании у Кадырова Политика К месту происшествия приехали автомобиль чеченского батальона ДПС и три машины с наклейками «Спецназ Ахмат», находившиеся внутри люди потребовали отдать им Цакаева и в итоге его увезли. 22 апреля глава МЧС Чечни принимал участие в совещании у Кадырова.

Глава Дагестана Сергей Меликов отмечал, что инцидент произошел на федеральном КПП, который не относится к ведению местных правоохранителей. Он также выразил уверенность в объективной оценке произошедшего компетентными органами и в отсутствии негативных последствий для отношений двух республик.