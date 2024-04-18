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Политика ,  
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Меликов вступился за полицию Дагестана после инцидента с главой МЧС Чечни

Глава Дагестана призвал не давать «почву для провокаций общему врагу» и выразил уверенность, что инциденту с задержанием чеченского министра дадут объективную оценку. Кадыров ранее призвал «гнать из структур» задержавших главу МЧС
Сергей Меликов
Сергей Меликов (Фото: Софья Сандурская / ТАСС)

Инцидент с задержанием главы МЧС Чечни на КПП в Дагестане произошел на федеральном пропускном пункте, который не относится к ведению дагестанских правоохранителей, заявил глава Дагестана Сергей Меликов в ответ на призыв Рамзана Кадырова принять меры к причастным к «постыдной провокации».

«Я все же не могу допустить, чтобы эта ситуация каким-то образом бросила тень на мундир наших сотрудников МВД. Надеюсь, что мой коллега Рамзан Ахматович Кадыров не имел их в виду, когда говорил о некой «постыдной провокации», потому что дагестанские сотрудники полиции по праву заслужили гордое звание блюстителей порядка», — написал Меликов в телеграм-канале.

Меликов выразил уверенность, что инциденту дадут объективную оценку и ситуация не скажется на отношениях республик.

Он добавил, что «боевое братство, выкованное в пору противостояния с международным терроризмом, еще раз доказало нашу сплоченность и взаимную поддержку на полях проведения специальной военной операции». Меликов призвал не давать «почву для провокаций общему врагу», положиться на правоохранительные органы и «информационно не подогревать ситуацию».

Кадыров назвал «провокацией» задержание главы МЧС Чечни в Дагестане
Политика
Алихан Цакаев

Главу МЧС Чечни генерал-майора Алихана Цакаева задержали накануне на КПП «Герзель» в Новолакском районе Дагестана. У министра не было с собой документов, на медосвидетельствование его не отправляли и позже отпустили, отмечала Baza. К месту происшествия приехали автомобиль батальона ДПС Чечни, а также три машины с наклейками «Спецназ-Ахмат». Люди, находившиеся в трех последних автомобилях, потребовали отдать им задержанного и в итоге увезли Цакаева.

Кадыров ранее 18 апреля опубликовал пост, в котором потребовал «гнать из структур с треском» полицейских, задержавших Цакаева. Глава Чечни заявил, что министра попытались задержать «в грубейшей форме», а поскольку у него был выходной, он был без документов и формы. По словам Кадырова, когда работавшие на КПП выяснили, что перед ними генерал, то «трусливо разбежались».

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Чечня Дагестан Сергей Меликов Рамзан Кадыров
Рамзан Кадыров фото

Рамзан Кадыров

политик, глава Чечни
5 октября 1976 года
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В Дагестане задержали главу МЧС Чечни
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