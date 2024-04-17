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В Дагестане задержали главу МЧС Чечни

В Дагестане полицейские задержали главу МЧС Чечни Цакаева
Машину, в которой ехал глава МЧС Чечни, остановили у КПП «Герзель» в Дагестане. В Чечне эти данные пока не комментировали
Алихан Цакаев
Алихан Цакаев (Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости)

В Дагестане сотрудники полиции задержали главу МЧС Чечни генерал-майора Алихана Цакаева, сообщают источник «Известий» в силовых структурах и телеграм-каналы Baza и Readovka.

На видео, появившихся в соцсетях, показано, как несколько полицейских вытаскивают Цакаева из черного автомобиля, который стоит на проезжей части.

По данным Baza, главу чеченского МЧС задержали у федерального контрольно-пропускного поста «Герзель» в Новолакском районе Дагестана. У министра не было с собой документов, на медосвидетельствование его не отправляли и позже отпустили, отмечает Baza.

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Как пишет Readovka, машину Цакаева остановили, так как она ехала по встречной полосе и водитель отказался остановиться по требованию сотрудников ДПС.

Позже к месту происшествия приехал автомобиль батальона ДПС Чечни, а также три машины с наклейками «Спецназ-Ахмат». Люди, находившиеся в трех последних автомобилях, потребовали отдать им задержанного, и в итоге увезли Цакаева.

Алихан Цакаев занимает пост начальника Главного управления МЧС по Чечне с марта 2022 года. С февраля 2020 года он был заместителем главы регионального МЧС по антитеррористической деятельности. До этого в течение около 16 лет работал в разных подразделениях МВД Чечни.

РБК обратился за комментарием в пресс-службу МВД республики Дагестан, в пресс-службу ФСБ региона и в МЧС Чечни.

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