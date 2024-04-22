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Политика ,  
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В МВД сообщили об итогах проверки после задержания главы МЧС Чечни

По данным МВД, 14 апреля полицейские Дагестана задержали с применением силы водителя, ехавшего по встречке и отказавшегося остановиться и предъявить документы. Он пытался скрыться и нанес удары правоохранителям, заявили в МВД
Алихан Цакаев
Алихан Цакаев (Фото: ГУ МЧС по Чеченской Республике)

Управление МВД по Северо-Кавказскому федеральному округу провело проверку после задержания на КПП «Герзельский мост». Результаты направят в СК.

В сообщении МВД не уточняется имя или должность задержанного, но указана дата — 14 апреля. В этот день на данном КПП был задержан глава МЧС Чечни Алихан Цакаев.

По данным ведомства, 14 апреля полицейские увидели автомобиль GMC «Yukon», который двигался по встречной полосе Федеральной трассы Р-217 «Кавказ», «при этом создавая угрозу для участников дорожного движения». Водитель автомобиля не реагировал на требования остановиться и предъявить документы, вел себя агрессивно и попытался скрыться.

«В связи с чем указанный автомобиль был остановлен принудительно с применением специального инженерного заграждения. Правонарушитель продолжил вести себя неадекватно и агрессивно, высказывая угрозы в адрес сотрудников полиции. В отношении него были применены физическая сила и специальные средства (наручники). В свою очередь, злоумышленник нанес несколько ударов правоохранителям», — говорится в сообщении управления МВД по Северному Кавказу.

На видео, распространившихся в Сети, было видно, что полицейские вытаскивают Цакаева из машины, которая стоит на проезжей части. Автомобиль остановили из-за движения по встречной полосе. У министра не было с собой документов, на медосвидетельствование его не отправляли и позже отпустили, отмечает Baza.

Меликов вступился за полицию Дагестана после инцидента с главой МЧС Чечни
Политика
Сергей Меликов

К месту происшествия позже приехали автомобиль батальона ДПС Чечни, а также три машины с наклейками «Спецназ-Ахмат». Люди, находившиеся в трех последних автомобилях, потребовали отдать им задержанного и в итоге увезли Цакаева.

Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал произошедшее «постыдной провокацией» и потребовал «гнать из структур с треском» полицейских, задержавших Цакаева. Он заявил, что министра попытались задержать «в грубейшей форме», а поскольку у него был выходной, он был без документов и формы. По словам Кадырова, когда работавшие на КПП выяснили, что перед ними генерал, то «трусливо разбежались».

В свою очередь глава Дагестана Сергей Меликов призвал не давать «почву для провокаций общему врагу» и выразил уверенность, что инциденту с задержанием чеченского министра дадут объективную оценку. «Я все же не могу допустить, чтобы эта ситуация каким-то образом бросила тень на мундир наших сотрудников МВД. Надеюсь, что мой коллега Рамзан Ахматович Кадыров не имел их в виду, когда говорил о некой «постыдной провокации», потому что дагестанские сотрудники полиции по праву заслужили гордое звание блюстителей порядка», - подчеркнул дагестанский губернатор.

Алихан Цакаев занимает пост начальника Главного управления МЧС по Чечне с марта 2022 года. С февраля 2020 года он был заместителем главы регионального МЧС по антитеррористической деятельности. До этого в течение около 16 лет работал в разных подразделениях МВД Чечни.

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Полина Мартынова Полина Мартынова
Дагестан Чечня МВД проверка
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