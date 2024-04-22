 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Глава МЧС Чечни после задержания появился на совещании у Кадырова

Глава МЧС Чечни Цакаев после задержания появился на совещании у Кадырова
Алихан Цакаев (слева)
Алихан Цакаев (слева) (Фото: RKadyrov_95 / Telegram)

Глава чеченского МЧС Алихан Цакаев, которого несколько дней назад задерживали на границе Чечни и Дагестана, 22 апреля присутствовал на совещании у главы Чечни Рамзана Кадырова. Это следует из видео, опубликованного в телеграм-канале Кадырова.

Как сообщил глава Чечни, он провел совещание «по вопросам участия региона в специальной военной операции на Украине». Судя по видео, на встрече среди прочих руководителей силовых ведомств региона присутствовал Цакаев.

17 апреля телеграм-канал Baza сообщил, что главу чеченского МЧС задержали у федерального контрольно-пропускного поста «Герзель» в Новолакском районе Дагестана. Согласно видео, которое опубликовала Baza, несколько силовиков вытащили мужчину из автомобиля и положили лицом в асфальт. У министра не было с собой документов, на медосвидетельствование его не отправляли и позже отпустили, отмечает телеграм-канал.

В МВД сообщили об итогах проверки после задержания главы МЧС Чечни
Политика
Алихан Цакаев

По данным Readovka, машина Цакаева ехала по встречной полосе, водитель отказался остановиться по требованию сотрудников ДПС и попытался на них наехать. Позже к месту происшествия приехали автомобиль батальона ДПС Чечни, а также три машины с наклейками «Спецназ «Ахмат». Они потребовали отдать им задержанного и в итоге увезли Цакаева.

Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал произошедшее «постыдной провокацией» и потребовал «гнать из структур с треском» полицейских, задержавших Цакаева. В свою очередь, глава Дагестана Сергей Меликов заявил, что главу чеченского МЧС задерживали не дагестанские, а федеральные сотрудники МВД.

Управление МВД по Северо-Кавказскому федеральному округу позже отчиталось о проведении проверки после задержания на КПП «Герзельский мост». В ведомстве заявили, что водитель ехал по встречной полосе, не реагировал на требования остановиться и предъявить документы, вел себя агрессивно, пытался скрыться и несколько раз ударил полицейских. К нему применили физическую силу и заковали в наручники. Результаты проверки направят в Следственный комитет.

Кредит наличными от 

БАНК ВТБ (ПАО). ГЕНЕРАЛЬНАЯ ЛИЦЕНЗИЯ БАНКА РОССИИ № 1000. РЕКЛАМА. 0+

Ставки по кредиту ниже

Узнать подробнее

от 30 тыс. до 40 млн ₽

Узнать подробнее

Оставьте заявку онлайн

Узнать подробнее

Оформить прямо сейчас

Узнать подробнее
Теги
Персоны
Чечня Рамзан Кадыров МЧС задержание
Рамзан Кадыров фото

Рамзан Кадыров

политик, глава Чечни
5 октября 1976 года
Материалы по теме
В Дагестане задержали главу МЧС Чечни
Политика
Меликов вступился за полицию Дагестана после инцидента с главой МЧС Чечни
Политика
Кадыров назвал «провокацией» задержание главы МЧС Чечни в Дагестане
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 23 апреля
EUR ЦБ: 99,36 (-0,21) Инвестиции, 16:37 Курс доллара на 23 апреля
USD ЦБ: 93,25 (-0,19) Инвестиции, 16:37
Путин наградил Сергея Безрукова орденом Общество, 18:49
Следствие установило седьмого фигуранта дела об убийстве из-за парковки Общество, 18:43
Путин подписал закон о создании единого реестра адвокатов Политика, 18:34
Суперфинал Кубка России снова пройдет в Лужниках Спорт, 18:33
Эксперты канала «Мои Инвестиции» обновили подборку 10 лучших акций России Инвестиции, 18:33
Немецкая прокуратура начала проверку против Knauf из-за Мариуполя Бизнес, 18:24
Расстрелявший полицейских в Винницкой области объяснил свои действия Политика, 18:24
Тайм-менеджмент: как больше успевать
За 5 дней вы пересмотрите свой подход к планированию и научитесь разным инструментам тайм-менеджмента
Подробнее
Кадры обрушения телебашни в Харькове после удара Политика, 18:21
Суд в Москве оставил главу СБУ под заочным арестом Политика, 18:18
Кремль заявил о готовности к мирному решению украинского вопроса Политика, 18:15
Глава МЧС Чечни после задержания появился на совещании у Кадырова Политика, 18:15
Кадры с места аварии в Саратове, где машина въехала в остановку Общество, 18:13
Первый бой брата Нурмагомедова после дисквалификации за допинг отложили Спорт, 18:11
Родственники убитого москвича пожаловались на угрозы со стороны Аббасовых Общество, 18:10