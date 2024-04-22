Глава МЧС Чечни после задержания появился на совещании у Кадырова

Алихан Цакаев (слева) (Фото: RKadyrov_95 / Telegram)

Глава чеченского МЧС Алихан Цакаев, которого несколько дней назад задерживали на границе Чечни и Дагестана, 22 апреля присутствовал на совещании у главы Чечни Рамзана Кадырова. Это следует из видео, опубликованного в телеграм-канале Кадырова.

Как сообщил глава Чечни, он провел совещание «по вопросам участия региона в специальной военной операции на Украине». Судя по видео, на встрече среди прочих руководителей силовых ведомств региона присутствовал Цакаев.

17 апреля телеграм-канал Baza сообщил, что главу чеченского МЧС задержали у федерального контрольно-пропускного поста «Герзель» в Новолакском районе Дагестана. Согласно видео, которое опубликовала Baza, несколько силовиков вытащили мужчину из автомобиля и положили лицом в асфальт. У министра не было с собой документов, на медосвидетельствование его не отправляли и позже отпустили, отмечает телеграм-канал.

По данным Readovka, машина Цакаева ехала по встречной полосе, водитель отказался остановиться по требованию сотрудников ДПС и попытался на них наехать. Позже к месту происшествия приехали автомобиль батальона ДПС Чечни, а также три машины с наклейками «Спецназ «Ахмат». Они потребовали отдать им задержанного и в итоге увезли Цакаева.

Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал произошедшее «постыдной провокацией» и потребовал «гнать из структур с треском» полицейских, задержавших Цакаева. В свою очередь, глава Дагестана Сергей Меликов заявил, что главу чеченского МЧС задерживали не дагестанские, а федеральные сотрудники МВД.

Управление МВД по Северо-Кавказскому федеральному округу позже отчиталось о проведении проверки после задержания на КПП «Герзельский мост». В ведомстве заявили, что водитель ехал по встречной полосе, не реагировал на требования остановиться и предъявить документы, вел себя агрессивно, пытался скрыться и несколько раз ударил полицейских. К нему применили физическую силу и заковали в наручники. Результаты проверки направят в Следственный комитет.