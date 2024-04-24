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Военная операция на Украине ,  
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Смоленский губернатор заявил о локализации пожаров после атак дронов

Смоленский губернатор Анохин: пожары на объектах ТЭКа локализованы
Сюжет
Военная операция на Украине
Пожарные продолжают тушение пожаров на объектах ТЭКа в Смоленской области, возгорание смогли локализовать. Жителям одного из районов отключили свет и воду до завершения восстановительных работ
Фото: Эрик Романенко / ТАСС
Фото: Эрик Романенко / ТАСС

Пожары на топливно-энергетических объектах в Смоленской области локализованы, угрозы их распространения за пределы объектов нет, сообщил губернатор Василий Анохин. Пожарные продолжают бороться с огнем.

«На местах происшествий работают пожарно-спасательные подразделения Главного управления МЧС России по Смоленской области, экстренные службы, службы жизнеобеспечения районов, а также три пожарных поезда. Задействованных сил и средств достаточно», — рассказал он в телеграм-канале.

Пожары возникли в Смоленском и Ярцевском районах области в результате атаки украинских беспилотников. В Ярцево после этого отключили подачу воды и света. Власти объяснили, что сделали это для безопасности жителей до окончания восстановительных работ.

Губернатор сообщал об отсутствии пострадавших и погибших, а также попросил жителей региона быть бдительными. Минобороны утром отчиталось об уничтожении одного украинского беспилотника в Смоленской области, еще семь аппаратов были сбиты в Курской, Белгородской и Воронежской областях.

Украина проигнорировала просьбу США об атаках дронов
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Фото: Sean Gallup / Getty Images

Украинские БПЛА в этом месяце уже атаковали Смоленскую область: 20 апреля при падении обломков дронов загорелась емкость с горюче-смазочными материалам в Кардымовском районе. Губернатор тогда не уточнил, на каком именно объекте произошло ЧП. В районе находится нефтебаза «Кардымово», принадлежащая «ЛУКОЙЛ-Центрнефтепродукту». Активную фазу тушения завершили только накануне вечером, 23 апреля.

США после участившихся атак Украины на топливно-энергетические объекты России просили Киев не вредить работе российского ТЭКа, чтобы не спровоцировать кризис на энергетических рынках, но Киев подчеркнул, что сам выбирает цели. Нападения на российские НПЗ президент Владимир Зеленский назвал ответом на удары России по энергетической инфраструктуре Украины, у которой нет необходимых средств ПВО для защиты своих объектов.

В Кремле, комментируя ситуацию с украинскими атаками, заверили, что «военные делают все, что необходимо».

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Теги
Георгий Тадтаев Георгий Тадтаев, Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Смоленская область дроны беспилотники ТЭК
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