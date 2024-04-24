Над регионами центральной части России уничтожили восемь дронов ВСУ

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В течение прошедшей ночи системы ПВО сбили восемь украинских беспилотников над четырьмя регионами, сообщило Минобороны.

«Три — над территорией Курской области; два — над территорией Белгородской области; два — над территорией Воронежской области и один — над территорией Смоленской области», — уточнили в ведомстве.

В ночь на 24 апреля губернатор Смоленской области Василий Анохин сообщил, что пожары возникли на топливно-энергетических объектах региона в результате атаки украинских беспилотников. По его словам, средства ПВО боролись с воздушными целями. Глава региона призвал жителей сохранять спокойствие и пообещал информировать при развитии ситуации.

Над Воронежской областью средства ПВО и силы радиоэлектронной борьбы уничтожили беспилотник реактивного типа. По данным Минобороны, его сбили около 23:00 мск 23 апреля. В регионе с позднего вечера действовала опасность атаки дронов, позже ее отменили.

Приграничные регионы с начала военной операции с Украиной подвергаются атакам беспилотников и обстрелам. В ряде населенных пунктов регулярно объявляется ракетная опасность и опасность атаки с помощью дронов.