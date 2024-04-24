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Военная операция на Украине ,  
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Губернатор Смоленской области рассказал о последствиях атаки дронов ВСУ

Анохин: в Смоленской области после атаки дронов нет пострадавших и жертв
Сюжет
Военная операция на Украине

В Смоленской области нет пострадавших и жертв в результате атаки украинских беспилотников, сообщил губернатор региона Василий Анохин в телеграм-канале.

«На текущий момент спасательные и правоохранительные службы ликвидируют последствия и устанавливают все обстоятельства произошедшего», — добавил глава Смоленской области.

Анохин попросил жителей региона сохранять бдительность и обращаться в полицию при звуках беспилотника.

В ночь на 24 апреля Анохин сообщил, что из-за атаки украинских дронов повреждения получили топливно-энергетические объекты в Смоленском и Ярцевском районах, там начались пожары. Сотрудники МЧС приступили к тушению возгорания.

Над Воронежской областью сбили еще два беспилотника
Политика
Фото:Global Look Press

Минобороны сообщило, что над регионами центральной части России уничтожили восемь дронов ВСУ за ночь. Над территорией Смоленской области средства ПВО сбили один беспилотник.

Приграничные регионы с начала военной операции с Украиной подвергаются атакам беспилотников и обстрелам. В ряде населенных пунктов регулярно объявляется ракетная опасность и опасность атаки с помощью дронов.

В середине апреля Анохин также сообщил об атаке украинских беспилотников. Их сбили, но при падении обломков загорелась емкость с горюче-смазочными материалами. Инцидент произошел в Кардымовском районе в центральной части региона, но на каком именно объекте, Анохин не уточнил. В районе находится нефтебаза «Кардымово», принадлежащая «ЛУКОЙЛ-Центрнефтепродукту».

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Смоленская область Украина ВСУ беспилотники
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