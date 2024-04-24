Что известно о задержании замминистра обороны Тимура Иванова

Тимур Иванов занимает пост замминистра обороны почти восемь лет. До этого он работал в топливно-энергетическом комплексе и возглавлял компанию, занимавшуюся строительством жилья для военных. Иванова заподозрили во взятке

Тимур Иванов (Фото: Кирилл Брага / РИА Новости)

Следственный комитет 23 апреля сообщил о задержании заместителя министра обороны Тимура Иванова по делу о взятке.

Дело против замминистра завели по ч. 6 ст. 290 УК, которая предполагает ответственность за получение взятки в особо крупном размере. Максимальное наказание по этой статье — до 15 лет лишения свободы.

Официальный представитель СК Светлана Петренко сообщила, что проводятся следственные действия. Других подробностей она не привела. Минобороны около 13:00 опубликовало на своем сайте фотографии с коллегии ведомства под руководством Сергея Шойгу, на которой присутствовал и Иванов.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину доложили о задержании замминистра обороны. В известность заранее был поставлен и Шойгу, добавил он.

Что известно о Тимуре Иванове

Иванов родился в 1975 году Москве, в 1997 году окончил факультет вычислительной математики и кибернетики МГУ им. Ломоносова. С 1997 по 2012 годы работал в топливно-энергетическом комплексе, в том числе в департаменте сооружения атомных проектов Министерства по атомной энергии, был вице-президентом «Атомстройэкспорта» и возглавлял ФГБУ «Российское энергетическое агентство» Минэнерго России.

В 2008— 2012 годах был советником министра энергетики России, когда этот пост занимал Сергей Шматко.

В 2012 году Иванов был заместителем председателя правительства Московской области Андрея Шарова, губернатором региона тогда был Сергей Шойгу.

В структуры Министерства обороны Тимур Иванов пришел в 2013 году. Он занял должность гендиректора «Оборонстроя», параллельно возглавлял «Главное управление обустройства войск».

Спустя три года, в мае 2016 года, Тимур Иванов указом президента был назначен заместителем министра обороны. «Коммерсантъ» со ссылкой на источники тогда писал, что Иванов «сумел выполнить несколько поручений особой важности, о которых докладывалось Владимиру Путину». Например, его компания в 2014 году за три месяца построила Севастопольское президентское кадетское училище, а в 2015-м — завершила строительство парка «Патриот».



В сферу ответственности Иванова после назначения замминистра вошли организация управления имуществом, руководство планированием закупок товаров (выполнения работ, оказания услуг) по гособоронзаказу, вопросы строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов для нужд оборонного ведомства. Курировал он и стройку космодрома «Восточный».

В 2019 году Forbes включил Иванова в список богатейших силовиков России: доход его семьи по итогам 2018 года составил 136,7 млн руб., самого замминистра — 13,6 млн руб.

Иванов награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» III и IV степеней, медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени, имеет звание заслуженного строителя России. В 2022 году после начала российской военной операции на Украине он попал под санкции США и Евросоюза.