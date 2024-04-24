 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Дело Тимура Иванова ,  
0 

Что известно о задержании замминистра обороны Тимура Иванова

Сюжет
Дело Тимура Иванова
Тимур Иванов занимает пост замминистра обороны почти восемь лет. До этого он работал в топливно-энергетическом комплексе и возглавлял компанию, занимавшуюся строительством жилья для военных. Иванова заподозрили во взятке
Тимур Иванов
Тимур Иванов (Фото: Кирилл Брага / РИА Новости)

Следственный комитет 23 апреля сообщил о задержании заместителя министра обороны Тимура Иванова по делу о взятке.

Дело против замминистра завели по ч. 6 ст. 290 УК, которая предполагает ответственность за получение взятки в особо крупном размере. Максимальное наказание по этой статье — до 15 лет лишения свободы.

Официальный представитель СК Светлана Петренко сообщила, что проводятся следственные действия. Других подробностей она не привела. Минобороны около 13:00 опубликовало на своем сайте фотографии с коллегии ведомства под руководством Сергея Шойгу, на которой присутствовал и Иванов.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину доложили о задержании замминистра обороны. В известность заранее был поставлен и Шойгу, добавил он.

Что известно о Тимуре Иванове

Иванов родился в 1975 году Москве, в 1997 году окончил факультет вычислительной математики и кибернетики МГУ им. Ломоносова. С 1997 по 2012 годы работал в топливно-энергетическом комплексе, в том числе в департаменте сооружения атомных проектов Министерства по атомной энергии, был вице-президентом «Атомстройэкспорта» и возглавлял ФГБУ «Российское энергетическое агентство» Минэнерго России.

В 2008— 2012 годах был советником министра энергетики России, когда этот пост занимал Сергей Шматко.

В 2012 году Иванов был заместителем председателя правительства Московской области Андрея Шарова, губернатором региона тогда был Сергей Шойгу.

Замминистра обороны России Иванова задержали по делу о взятке
Политика
Тимур Иванов

В структуры Министерства обороны Тимур Иванов пришел в 2013 году. Он занял должность гендиректора «Оборонстроя», параллельно возглавлял «Главное управление обустройства войск».

Спустя три года, в мае 2016 года, Тимур Иванов указом президента был назначен заместителем министра обороны. «Коммерсантъ» со ссылкой на источники тогда писал, что Иванов «сумел выполнить несколько поручений особой важности, о которых докладывалось Владимиру Путину». Например, его компания в 2014 году за три месяца построила Севастопольское президентское кадетское училище, а в 2015-м — завершила строительство парка «Патриот».

В сферу ответственности Иванова после назначения замминистра вошли организация управления имуществом, руководство планированием закупок товаров (выполнения работ, оказания услуг) по гособоронзаказу, вопросы строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов для нужд оборонного ведомства. Курировал он и стройку космодрома «Восточный».

В 2019 году Forbes включил Иванова в список богатейших силовиков России: доход его семьи по итогам 2018 года составил 136,7 млн руб., самого замминистра — 13,6 млн руб.

Иванов награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» III и IV степеней, медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени, имеет звание заслуженного строителя России. В 2022 году после начала российской военной операции на Украине он попал под санкции США и Евросоюза.

Кредит наличными от 

БАНК ВТБ (ПАО). ГЕНЕРАЛЬНАЯ ЛИЦЕНЗИЯ БАНКА РОССИИ № 1000. РЕКЛАМА. 0+

Ставки по кредиту ниже

Узнать подробнее

от 30 тыс. до 40 млн ₽

Узнать подробнее

Оставьте заявку онлайн

Узнать подробнее

Оформить прямо сейчас

Узнать подробнее
Теги
Минобороны Тимур Иванов взятка Следственный комитет уголовное дело
Материалы по теме
Шойгу доложили о задержании его зама по делу о взятке
Политика
СК сообщил о следственных действиях с задержанным замом Шойгу
Политика
Путину доложили о задержании зама Шойгу
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 24 апреля
EUR ЦБ: 99,56 (+0,2) Инвестиции, 23 апр, 16:46 Курс доллара на 24 апреля
USD ЦБ: 93,29 (+0,04) Инвестиции, 23 апр, 16:46
В Харькове и Николаеве прогремели взрывы Политика, 01:12
В Курске объявили ракетную опасность Политика, 01:06
ТАСС узнал, что замминистра обороны Иванов давно находился «в разработке» Политика, 00:46
Глава Минздрава Крыма пообещал подать в отставку, если не будет лекарств Политика, 00:34
Что известно о задержании замминистра обороны Тимура Иванова Политика, 00:34
«Коммерсантъ» узнал подробности задержания замминистра обороны Иванова Политика, 00:30
Эрдоган сравнил Нетаньяху с Гитлером и напомнил о неизбежности наказания Политика, 00:22
Здоровый сон: как легче засыпать и просыпаться
Интенсив РБК Pro поможет улучшить качество сна и восстановить режим
Подробнее
Выплаты пострадавшим от паводков в Оренбуржье достигли ₽1 млрд Общество, 00:09
Над Воронежской областью сбили реактивный дрон Политика, 00:04
«Разрушают доверие». WADA обвинили в сокрытии допинга у китайских атлетов Спорт, 00:00
Белгородский губернатор сообщил о сбитом беспилотнике Политика, 23 апр, 23:55
Сенат США поддержал законопроекты о помощи Украине и Израилю Политика, 23 апр, 23:48
В Курской области объявили опасность атаки дронов Политика, 23 апр, 23:40
Bloomberg узнал о скидке до 28% на газ России для Китая в ближайшие годы Экономика, 23 апр, 23:35