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Дело Тимура Иванова ,  
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Суд раскрыл детали обвинения против замминистра обороны Иванова

Следователи обвинили замминистра обороны Иванова в сговоре для получения взятки
Сюжет
Дело Тимура Иванова
Иванова арестовали на два месяца за получение взятки в особо крупном размере. По данным следователей, ее выплатили в виде услуг имущественного характера для нужд Минобороны
Тимур Иванов
Тимур Иванов (Фото: пресс-служба Басманного районного суда)

Замминистра обороны Тимур Иванов, арестованный по делу о получении взятки в особо крупном размере, вступил в сговор, чтобы ее получить, сообщила пресс-служба Басманного районного суда Москвы.

По данным следователей, на которые сослался суд, Иванов вступил в преступный сговор с третьими лицами, заранее объединился с ними для совершения организованной группой преступления. Взятку в особо крупном размере он получил в виде «оказания услуг имущественного характера при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд Министерства обороны».

Суд арестовал Иванова на два месяца по ч. 6 ст. 290 Уголовного кодекса — получение взятки в особо крупном размере.

Суд раскрыл детали обвинения против замминистра обороны Иванова
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Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков 23 апреля, в день задержания Иванова, сообщил, что главе государства и министру обороны Сергею Шойгу доложили о задержании.

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Иванова назначили замминистра обороны в 2016 году. Он отвечал за организацию управления имуществом, расквартирование войск, жилищное и медицинское обеспечение вооруженных сил. Под его руководством, в частности, был построен главный храм Вооруженных сил России и близлежащий музейный комплекс «Патриот».

В 2019 году Иванов вошел в рейтинг Forbes «Богатейшие силовики России», журнал оценил его семейных доход в 136,7 млн руб. при его личном заработке в 13,6 млн руб. В 2022 году Иванов получил звание Героя ЛНР.

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Тимур Иванов Минобороны Басманный суд взятка
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