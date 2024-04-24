Суд раскрыл детали обвинения против замминистра обороны Иванова

Иванова арестовали на два месяца за получение взятки в особо крупном размере. По данным следователей, ее выплатили в виде услуг имущественного характера для нужд Минобороны

Тимур Иванов (Фото: пресс-служба Басманного районного суда)

Замминистра обороны Тимур Иванов, арестованный по делу о получении взятки в особо крупном размере, вступил в сговор, чтобы ее получить, сообщила пресс-служба Басманного районного суда Москвы.

По данным следователей, на которые сослался суд, Иванов вступил в преступный сговор с третьими лицами, заранее объединился с ними для совершения организованной группой преступления. Взятку в особо крупном размере он получил в виде «оказания услуг имущественного характера при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд Министерства обороны».

Суд арестовал Иванова на два месяца по ч. 6 ст. 290 Уголовного кодекса — получение взятки в особо крупном размере.

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Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков 23 апреля, в день задержания Иванова, сообщил, что главе государства и министру обороны Сергею Шойгу доложили о задержании.

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Иванова назначили замминистра обороны в 2016 году. Он отвечал за организацию управления имуществом, расквартирование войск, жилищное и медицинское обеспечение вооруженных сил. Под его руководством, в частности, был построен главный храм Вооруженных сил России и близлежащий музейный комплекс «Патриот».

В 2019 году Иванов вошел в рейтинг Forbes «Богатейшие силовики России», журнал оценил его семейных доход в 136,7 млн руб. при его личном заработке в 13,6 млн руб. В 2022 году Иванов получил звание Героя ЛНР.