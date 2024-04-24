ТАСС узнал, что замминистра обороны Иванов давно находился «в разработке»
Замминистра обороны России Тимур Иванов, о задержании которого накануне вечером сообщил СК, уже давно находился в оперативной разработке, сообщил источник ТАСС в правоохранительных органах.
«Скажем так, в оперативную разработку он попал не вчера, не позавчера и даже не месяц назад. Материалы основаны в том числе на свидетельских показаниях и на результатах оперативных мероприятий», — рассказал собеседник агентства.
По его словам, оперативное сопровождение уголовного дела ведет военная контрразведка ФСБ.
О задержании замминистра по подозрению в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК, до 15 лет заключения) ранее сообщил СК. По данным «Коммерсанта», Иванова задержали сотрудники ФСБ, после чего он был доставлен к следователям центрального аппарата СКР. Эту ночь задержанный проведет в изоляторе временного содержания (ИВС), а уже в среду следствие намерено обратиться в суд с ходатайством о его аресте.
Иванов занимает пост замминистра обороны с 2016 года. До этого, в 1999–2012 годах, он работал на предприятиях топливно-энергетического комплекса, затем стал замглавы правительства Московской области, а с 2013 по 2016 год возглавлял «Оборонстрой» — крупнейший строительный холдинг Минобороны.
В министерстве Иванов отвечал за организацию управления имуществом, расквартирования войск, жилищного и медицинского обеспечения вооруженных сил. Под его руководством, в частности, был построен главный храм Вооруженных сил России и близлежащий музейный комплекс.
В 2019 году он вошел в рейтинг Forbes «Богатейшие силовики России», издание оценивало семейный доход Иванова в 136,7 млн руб., доход его самого — 13,6 млн.
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