ТАСС узнал, что замминистра обороны Иванов давно находился «в разработке»

Задержанный накануне вечером замминистра обороны Тимур Иванов уже давно находился в оперативной разработке, рассказал источник ТАСС. Он также уточнил, что оперативное сопровождение уголовного дела ведет военная контрразведка ФСБ

Тимур Иванов (Фото: Елена Афонина / ТАСС)

Замминистра обороны России Тимур Иванов, о задержании которого накануне вечером сообщил СК, уже давно находился в оперативной разработке, сообщил источник ТАСС в правоохранительных органах.

«Скажем так, в оперативную разработку он попал не вчера, не позавчера и даже не месяц назад. Материалы основаны в том числе на свидетельских показаниях и на результатах оперативных мероприятий», — рассказал собеседник агентства.

По его словам, оперативное сопровождение уголовного дела ведет военная контрразведка ФСБ.

О задержании замминистра по подозрению в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК, до 15 лет заключения) ранее сообщил СК. По данным «Коммерсанта», Иванова задержали сотрудники ФСБ, после чего он был доставлен к следователям центрального аппарата СКР. Эту ночь задержанный проведет в изоляторе временного содержания (ИВС), а уже в среду следствие намерено обратиться в суд с ходатайством о его аресте.