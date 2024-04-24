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Дело Тимура Иванова ,  
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«Коммерсантъ» узнал подробности задержания замминистра обороны Иванова

«Коммерсантъ»: замминистра обороны Иванова доставили в центральный аппарат СК
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Дело Тимура Иванова
О задержании Тимура Иванова вечером 23 апреля сообщил СК. По данным «Коммерсанта», его задержали оперативники ФСБ и доставили в центральный аппарат СК. Эту ночь он проведет в ИВС, а в среду следствие попросит суд его арестовать
Тимур Иванов
Тимур Иванов (Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС)

Замминистра обороны России Тимур Иванов был задержан сотрудниками ФСБ и доставлен к следователям центрального аппарата СКР, которые вынесли постановление о привлечении его в качестве подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК (получение взятки в особо крупном размере, до 15 лет заключения), выяснил «Коммерсантъ».

О задержании замминистра по подозрению в получении взятки в особо крупном размере ранее сообщил СК. Других подробностей ведомство не привело.

Как пишет «Коммерсантъ», эту ночь задержанный проведет в изоляторе временного содержания (ИВС), а уже в среду следствие намерено обратиться в суд с ходатайством о его аресте. Если следствие будет военным — в 235-й гарнизонный военный суд Москвы, если гражданским — в Басманный. Альтернативы аресту в СИЗО в данном случае практически не бывает, напоминает газета.

«Президенту России Владимиру Путину доложено о задержании замминистра обороны Тимура Иванова. Также заранее был поставлен в известность министр обороны Сергей Шойгу», — сообщил ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков журналистам.

Замминистра обороны России задержали по делу о взятке
Политика
Тимур Иванов

Тимур Иванов родился 15 августа 1975 года в Москве. Окончил факультет вычислительной математики и кибернетики МГУ по специальности «прикладная математика» (1997) и Международную академию маркетинга и менеджмента по специальности «экономика и финансы» (2004) В 1999–2012 годах он работал на предприятиях топливно-энергетического комплекса, затем стал замглавы правительства Московской области, а с 2013 по 2016 год возглавлял «Оборонстрой» — крупнейший строительный холдинг Минобороны.

Замминистра обороны его назначили в 2016 году. Отвечал за организацию управления имуществом, расквартирования войск, жилищного и медицинского обеспечения вооруженных сил. Под его руководством, в частности, был построен главный храм Вооруженных сил России и близлежащий музейный комплекс. Иванов — действительный государственный советник I класса (2019), Герой ЛНР (2022) и Заслуженный строитель России.

В 2019 году вошел в рейтинг Forbes «Богатейшие силовики России», издание оценивало семейный доход Иванова в 136,7 млн руб., доход его самого — 13,6 млн.

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Илья Пламенев Илья Пламенев
Тимур Иванов взятка Минобороны ФСБ
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Что известно о задержании замминистра обороны Тимура Иванова
Политика
Замминистра обороны России Иванова задержали по делу о взятке
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Замминистра обороны России задержали по делу о взятке
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