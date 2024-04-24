 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Дело Тимура Иванова ,  
0 

«Известия» узнали о задержании еще нескольких человек вместе с Ивановым

«Известия»: вместе с замминистра Ивановым задержали еще несколько человек
Сюжет
Дело Тимура Иванова
О задержании Тимура Иванова вечером 23 апреля сообщил СК. По данным «Известий», вместе с замминистра были задержаны еще несколько человек, а на объектах недвижимости Иванова проходят обыски
Тимур Иванов во время осмотра строительства водовода, соединяющего Ростовскую область и Донбасс
Тимур Иванов во время осмотра строительства водовода, соединяющего Ростовскую область и Донбасс (Фото: Пресс-служба Минобороны России / ТАСС)

Одновременно с замминистра обороны Тимуром Ивановым были задержаны еще несколько человек, причастных к передаче денег в «сложной цепочке посредников», рассказал источник «Известий», знакомый с ходом расследования. Имена задержанных он не раскрыл.

Еще один источник «Известий» уточнил, что поздно вечером 23 апреля начались обыски на объектах недвижимости семьи Иванова.

«Коммерсантъ» узнал подробности задержания замминистра обороны Иванова
Политика
Тимур Иванов

О задержании Иванова накануне вечером сообщил СК. Дело против замминистра завели по ч. 6 ст. 290 УК, которая предполагает ответственность за получение взятки в особо крупном размере. Максимальное наказание по этой статье — до 15 лет лишения свободы.

Источник ТАСС отмечал, что Иванов уже давно находился в оперативной разработке, а оперативное сопровождение уголовного дела ведет военная контрразведка ФСБ. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину доложили о задержании замминистра обороны. В известность заранее был поставлен и министр обороны Сергей Шойгу, добавил он.

Иванов занимает пост замминистра обороны с 2016 года. До этого, в 1999–2012 годах, он работал на предприятиях топливно-энергетического комплекса, затем стал замглавы правительства Московской области, а с 2013 по 2016 год возглавлял «Оборонстрой» — крупнейший строительный холдинг Минобороны.

В министерстве Иванов отвечал за организацию управления имуществом, расквартирования войск, жилищного и медицинского обеспечения вооруженных сил. Под его руководством, в частности, был построен главный храм Вооруженных сил России и близлежащий музейный комплекс.

В 2019 году он вошел в рейтинг Forbes «Богатейшие силовики России», издание оценивало семейный доход Иванова в 136,7 млн руб., доход его самого — 13,6 млн.

Кредит наличными от 

БАНК ВТБ (ПАО). ГЕНЕРАЛЬНАЯ ЛИЦЕНЗИЯ БАНКА РОССИИ № 1000. РЕКЛАМА. 0+

Ставки по кредиту ниже

Узнать подробнее

от 30 тыс. до 40 млн ₽

Узнать подробнее

Оставьте заявку онлайн

Узнать подробнее

Оформить прямо сейчас

Узнать подробнее
Авторы
Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
Тимур Иванов Минобороны посредник взятка Строительство
Материалы по теме
ТАСС узнал, что замминистра обороны Иванов давно находился «в разработке»
Политика
Что известно о задержании замминистра обороны Тимура Иванова
Политика
«Коммерсантъ» узнал подробности задержания замминистра обороны Иванова
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 24 апреля
EUR ЦБ: 99,56 (+0,2) Инвестиции, 23 апр, 16:46 Курс доллара на 24 апреля
USD ЦБ: 93,29 (+0,04) Инвестиции, 23 апр, 16:46
Антонов назвал истинный смысл санкций США против России Политика, 02:57
Авиакомпаниям предписали высаживать людей при духоте в самолетах Бизнес, 02:50
Над Воронежской областью сбили еще два беспилотника Политика, 02:46
Мэр Харькова сообщил о повреждении газопровода после взрывов Политика, 02:23
Канада разрешила Airbus использовать российский титан вопреки санкциям Бизнес, 02:04
Helsingin Sanomat узнала условия продажи арены Тимченко и Ротенберга Бизнес, 01:51
Россияне рассказали, что будут делать после новых ограничений Таиланда Общество, 01:43
Онлайн-курс Digiital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
«Известия» узнали о задержании еще нескольких человек вместе с Ивановым Политика, 01:39
Движение машин по Крымскому мосту временно перекрыли Политика, 01:32
В Харькове и Николаеве прогремели взрывы Политика, 01:12
В Курске объявили ракетную опасность Политика, 01:06
ТАСС узнал, что замминистра обороны Иванов давно находился «в разработке» Политика, 00:46
Глава Минздрава Крыма пообещал подать в отставку, если не будет лекарств Политика, 00:34
Что известно о задержании замминистра обороны Тимура Иванова Политика, 00:34