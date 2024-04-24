«Известия» узнали о задержании еще нескольких человек вместе с Ивановым
Одновременно с замминистра обороны Тимуром Ивановым были задержаны еще несколько человек, причастных к передаче денег в «сложной цепочке посредников», рассказал источник «Известий», знакомый с ходом расследования. Имена задержанных он не раскрыл.
Еще один источник «Известий» уточнил, что поздно вечером 23 апреля начались обыски на объектах недвижимости семьи Иванова.
О задержании Иванова накануне вечером сообщил СК. Дело против замминистра завели по ч. 6 ст. 290 УК, которая предполагает ответственность за получение взятки в особо крупном размере. Максимальное наказание по этой статье — до 15 лет лишения свободы.
Источник ТАСС отмечал, что Иванов уже давно находился в оперативной разработке, а оперативное сопровождение уголовного дела ведет военная контрразведка ФСБ. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину доложили о задержании замминистра обороны. В известность заранее был поставлен и министр обороны Сергей Шойгу, добавил он.
Иванов занимает пост замминистра обороны с 2016 года. До этого, в 1999–2012 годах, он работал на предприятиях топливно-энергетического комплекса, затем стал замглавы правительства Московской области, а с 2013 по 2016 год возглавлял «Оборонстрой» — крупнейший строительный холдинг Минобороны.
В министерстве Иванов отвечал за организацию управления имуществом, расквартирования войск, жилищного и медицинского обеспечения вооруженных сил. Под его руководством, в частности, был построен главный храм Вооруженных сил России и близлежащий музейный комплекс.
В 2019 году он вошел в рейтинг Forbes «Богатейшие силовики России», издание оценивало семейный доход Иванова в 136,7 млн руб., доход его самого — 13,6 млн.
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