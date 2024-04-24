«Известия»: вместе с замминистра Ивановым задержали еще несколько человек

«Известия» узнали о задержании еще нескольких человек вместе с Ивановым

О задержании Тимура Иванова вечером 23 апреля сообщил СК. По данным «Известий», вместе с замминистра были задержаны еще несколько человек, а на объектах недвижимости Иванова проходят обыски

Тимур Иванов во время осмотра строительства водовода, соединяющего Ростовскую область и Донбасс (Фото: Пресс-служба Минобороны России / ТАСС)

Одновременно с замминистра обороны Тимуром Ивановым были задержаны еще несколько человек, причастных к передаче денег в «сложной цепочке посредников», рассказал источник «Известий», знакомый с ходом расследования. Имена задержанных он не раскрыл.

Еще один источник «Известий» уточнил, что поздно вечером 23 апреля начались обыски на объектах недвижимости семьи Иванова.

О задержании Иванова накануне вечером сообщил СК. Дело против замминистра завели по ч. 6 ст. 290 УК, которая предполагает ответственность за получение взятки в особо крупном размере. Максимальное наказание по этой статье — до 15 лет лишения свободы.

Источник ТАСС отмечал, что Иванов уже давно находился в оперативной разработке, а оперативное сопровождение уголовного дела ведет военная контрразведка ФСБ. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину доложили о задержании замминистра обороны. В известность заранее был поставлен и министр обороны Сергей Шойгу, добавил он.