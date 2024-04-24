США расширили санкции против Ирана за кибератаки

США ввели санкции против двух компаний и четырех физлиц из Ирана за кибератаки

Иранские компании MASN и DAA, а также четыре физлица попали под новые санкции Вашингтона из-за «киберактивности от имени КСИР». По данным американского Минфина, их целью были более 12 компаний и госучреждений США

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США ввели санкции против двух компаний и четырех физических лиц, которых сочли вовлеченными в киберактивность от имени командования иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР), сообщила пресс-служба американского Минфина.

«Злоумышленники нацелились более чем на 12 американских компаний и государственных учреждений посредством киберопераций, включая точечный фишинг и атаки вредоносного ПО», — говорится в сообщении.

Под ограничениями США оказались Mehrsam Andisheh Saz Nik (MASN) и Dadeh Afzar Arman (DAA). В ведомстве назвали их «подставными компаниями» КСИР, которые «поддерживали вредоносную киберактивность». Санкции также были введены в отношении Алирезы Шафи Насаба, Резы Каземифара Рахмана, Хосейна Мохаммеда Харуни и Комейла Барадарана Салмани за сотрудничество с указанными структурами. Ограничения подразумевают блокировку их собственности в США, а также запрет на проведение сделок с активами подсанкционных лиц и организаций.

«Иранские злоумышленники продолжают атаковать американские компании и правительственные учреждения в рамках скоординированной многоцелевой кампании, направленной на дестабилизацию нашей критически важной инфраструктуры и причинение вреда нашим гражданам, — заявил заместитель министра финансов Брайан Э. Нельсон. — США будут продолжать использовать общегосударственный подход для разоблачения и нарушения работы этих сетей».

В феврале NBC News и The New York Times сообщали о кибератаке Вашингтона на иранский корабль MV Behshad, который, предположительно, занимался сбором разведданных о судах в Красном море для дальнейшей передачи йеменским хуситам. Источники телеканала объяснили это частью ответных мер на удар по американской авиабазе в Иордании, в результате которого погибли трое военнослужащих США.

После начала военной операции Израиля в секторе Газа возросло количество атак на базы США на Ближнем Востоке. По состоянию на начало января в Сирии и Ираке оно достигло 130, сообщали в Пентагоне. Президент США Джо Байден утверждал, что Вашингтон не ищет конфликтов, но в случае причинения «вреда американцу, мы ответим».