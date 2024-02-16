NBC узнала о кибератаке США на иранский корабль-разведчик
США совершили кибератаку на иранский корабль, который предположительно собирал разведданные о судах в Красном море и передавал их хуситам, сообщает NBC News со ссылкой на трех американских чиновников.
По словам собеседников телеканала, это часть ответа Вашингтона на удар по авиабазе США в Иордании в конце января, при котором погибли трое американских военнослужащих.
Иран использует корабль для передачи информации о целях йеменским хуситам, чтобы сделать их атаки более эффективными, пояснили источники. Один из чиновников уточнил, что кибератаку совершили на иранское судно MV Behshad.
В ночь на 3 февраля США нанесли ответные удары по иранским объектам в Ираке и Сирии. Центральное командование уточнило, что военные атаковали свыше 85 целей.
Президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон не ищет конфликтов. «Но пусть все, кто может пытаться навредить нам, знают: если вы причините вред американцу, мы ответим», — сказал он.
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Число атак на американские базы увеличилось после начала войны в секторе Газа. Пентагон в начале января заявил, что за этот период американские военные базы в Сирии и Ираке подверглись атакам 130 раз.
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