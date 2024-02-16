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Война с хуситами ,  
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NBC узнала о кибератаке США на иранский корабль-разведчик

NBC: США провели кибератаку против иранского корабля в Красном море
Сюжет
Война с хуситами

США совершили кибератаку на иранский корабль, который предположительно собирал разведданные о судах в Красном море и передавал их хуситам, сообщает NBC News со ссылкой на трех американских чиновников.

По словам собеседников телеканала, это часть ответа Вашингтона на удар по авиабазе США в Иордании в конце января, при котором погибли трое американских военнослужащих.

Иран использует корабль для передачи информации о целях йеменским хуситам, чтобы сделать их атаки более эффективными, пояснили источники. Один из чиновников уточнил, что кибератаку совершили на иранское судно MV Behshad.

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Фото:CENTCOM / X (ранее — Twitter)

В ночь на 3 февраля США нанесли ответные удары по иранским объектам в Ираке и Сирии. Центральное командование уточнило, что военные атаковали свыше 85 целей.

Президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон не ищет конфликтов. «Но пусть все, кто может пытаться навредить нам, знают: если вы причините вред американцу, мы ответим», — сказал он.

В Белом доме предупредили, что Соединенные Штаты примут дополнительные меры, чтобы добиться прекращения нападений на свои базы на Ближнем Востоке, их можно ожидать «в ближайшие дни»

Число атак на американские базы увеличилось после начала войны в секторе Газа. Пентагон в начале января заявил, что за этот период американские военные базы в Сирии и Ираке подверглись атакам 130 раз.

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Теги
Иран США хуситы кибератака
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