NBC узнала о кибератаке США на иранский корабль-разведчик

США совершили кибератаку на иранский корабль, который предположительно собирал разведданные о судах в Красном море и передавал их хуситам, сообщает NBC News со ссылкой на трех американских чиновников.

По словам собеседников телеканала, это часть ответа Вашингтона на удар по авиабазе США в Иордании в конце января, при котором погибли трое американских военнослужащих.

Иран использует корабль для передачи информации о целях йеменским хуситам, чтобы сделать их атаки более эффективными, пояснили источники. Один из чиновников уточнил, что кибератаку совершили на иранское судно MV Behshad.

В ночь на 3 февраля США нанесли ответные удары по иранским объектам в Ираке и Сирии. Центральное командование уточнило, что военные атаковали свыше 85 целей.

Президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон не ищет конфликтов. «Но пусть все, кто может пытаться навредить нам, знают: если вы причините вред американцу, мы ответим», — сказал он.



В Белом доме предупредили, что Соединенные Штаты примут дополнительные меры, чтобы добиться прекращения нападений на свои базы на Ближнем Востоке, их можно ожидать «в ближайшие дни»