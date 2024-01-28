Иордания заявила, что американские военные погибли на базе Эт-Танф

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Удар беспилотника, при котором погибли американские военнослужащие, произошел не на территории Иордании, как сообщал ранее Вашингтон, а на базе Эт-Танф в Сирии, сообщает телеканал Al Mamlaka со ссылкой на министра правительственных коммуникаций и официального представителя кабмина королевства Муханнада Мубайдина.

«Атака против американских военных произошла вне территории Иордании. Ее целью стала база Эт-Танф в Сирии», — сказал министр.

Эт-Танф находится на стыке границ Сирии, Ирака и Иордании и является одной из основных операционных баз армии США для действий в Сирии.

28 января Центральное командование США сообщило, что в результате атаки неизвестного беспилотника в Иордании американская армия понесла потери, потеряв троих убитыми и 25 ранеными. Это первый случай, когда Пентагон признал потери от подобной атаки с момента начала обострения на Ближнем Востоке и начала войны в секторе Газа в октябре 2023 года.

В последовавшем заявлении президента Джо Байдена ответственность за атаку на силы США возлагалась на «радикальные группировки боевиков, действующие в Сирии и Ираке и поддерживаемые Ираном». В заявлении Байдена говорится, что удар был нанесен по военным, дислоцированным на северо-востоке Иордании.

12 января Пентагон заявил, что американские военные базы в Сирии и Ираке с октября 2023 года подверглись атакам 130 раз. 53 атаки были направлены против баз в Ираке, а 77 атак — против американских военнослужащих, дислоцированных в Сирии.

По данным портала Axios, в октябре 2023 года у США были размещены 2936 солдат в Иордании, 900 — в Сирии и 2500 — в Ираке. Иордания периодически наносит удары по территории Сирии. По меньшей 10 мирных жителей погибло в результате одной из таких атак королевских ВВС в ночь на 19 января.