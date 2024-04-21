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Удар Ирана по Израилю ,  
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WSJ узнала о шоке в Белом доме из-за атаки Ирана на Израиль

WSJ: обстрел Ираном Израиля шокировал совет нацбезопасности Белого дома
Сюжет
Удар Ирана по Израилю
Иранский обстрел Израиля стал воплощением наихудшего варианта, который ожидали власти США. Никто прежде не пытался перехватить такое количество баллистических ракет одновременно, но атаку успешно отразили
Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters
Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters

Масштаб первой в истории прямой атаки Ирана на территорию Израиля соответствовал наихудшему сценарию разведки США, пишет Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

Атака состоялась в ночь на 14 апреля, высокопоставленные чиновники следили за развитием ситуации из оперативного центра Белого дома и Пентагона, отслеживая около 150 ракет и 170 дронов, движущихся в сторону Израиля тремя волнами. Иран организовал атаку так, чтобы воздушные объекты достигли цели в одно время.

По словам источников, масштаб удара шокировал. «Я думаю, он был исполнен на самом высоком уровне из тех, что мы ожидали», — сказал один из собеседников газеты.

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Разведка США засекла, как Иран выводит ракеты из хранилищ на пусковые установки, но не сразу поняла степень угрозы. В некоторых отчетах разведки поначалу утверждалось, что Тегеран намерен ударить лишь по израильским объектам вне Израиля, таким как посольства. Однако когда после обещания властей Ирана ударить по Израилю прошло несколько дней, спецслужбам стало ясно, что планируется массированный удар.

Атака была самой масштабной, которую пришлось отбивать Израилю за последние десятилетия, пишет WSJ. Кроме того, ни одна страна прежде не пыталась перехватить такое количество баллистических ракет одновременно. США считали, что Израиль может перехватить 50 штук, но как ПВО справится с более чем 100 ракетами, понимания не было.

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Почти все воздушные цели были уничтожены совместными действиями армии Израиля, американских, британских и иорданских вооруженных сил.

Обострение между Ираном и Израилем началось 1 апреля, когда от удара израильской армии погибли семеро высокопоставленных командующих Корпуса стражей исламской революции (КСИР), выполняющего функции спецслужбы Ирана. Среди погибших были три генерала.

Иран в ответ на это выпустил по Израилю сотни ракет и дронов 14 апреля, уже 19 апреля Израиль ответил ударом беспилотников. Тель-Авив в обеих случаях не брал на себя прямую ответственность за удары по Ирану.

Иран предупреждал до последнего удара, что, если нечто подобное произойдет со стороны Израиля, сдержанной реакции не последует. Когда атака состоялась, иранские власти решили повременить с «немедленным ответным ударом», рассказал Reuters иранский чиновник.

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
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