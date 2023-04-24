Лавров заявил о мире у более опасной черты, чем во времена холодной войны

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

Лента новостей
Курс евро на 25 апреля
EUR ЦБ: 89,46 (+0,11) Инвестиции, 15:57 Курс доллара на 25 апреля
USD ЦБ: 81,27 (-0,21) Инвестиции, 15:57
Песков назвал ложью заявления о беспричинности военной операции Политика, 19:36
Путин выступит с речью на параде Победы на Красной площади Политика, 19:30
В Непале у вылетевшего самолета загорелся двигатель Общество, 19:27
Песков назвал доносы отвратительной практикой Политика, 19:17
Портфель для неквалов: особенности долгосрочного инвестирования РБК и банк Ренессанс, 19:10
Байден почтил память жертв геноцида армян Политика, 19:08
Белый дом объяснил невыдачу американских виз журналистам из пула Лаврова Политика, 19:03
Спите по 8 часов, но не высыпаетесь?
На интенсиве РБК Pro вы узнаете, как улучшить качество сна и с легкостью вставать по утрам
Прокачать навык
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 19:01
Как правильно загорать без вреда для здоровья. Советы эксперта Стиль, 18:51
Как изменились военные расходы стран в 2022 году. Инфографика Политика, 18:50
Косторная пожаловалась на «повышенную хрупкость костей» после COVID-19 Спорт, 18:49
Где найти жилье рядом с магазинами, кафе и другими сервисами РБК и ПИК, 18:47
Лавров посоветовал Западу «вести себя прилично» Политика, 18:40
Песков пообещал России французские темпы развития Политика, 18:39
Политика ,  
0 

Лавров заявил о мире у более опасной черты, чем во времена холодной войны

Глава МИДа Лавров: мир подошел к более опасной черте, чем во времена холодной войны
Глава МИД России обвинил Запад в отказе от дипломатии и предложил реформировать Совбез ООН, добавив туда больше стран Азии, Африки и Латинской Америки
Сергей Лавров (в центре)
Сергей Лавров (в центре) (Фото: Brendan McDermid / Reuters)

Мир подошел к опасной черте — возможно, более опасной, чем в годы холодной войны, заявил глава МИДа Сергей Лавров на заседании Совета Безопасности ООН.

Из-за «утраты веры в многосторонность» и «финансово-экономической агрессии Запада» ситуация становится хуже, сказал министр. Он обвинил США и союзников в отказе от дипломатии и желании «выяснить отношения на поле боя». «Все это — в стенах ООН, созданной для предотвращения ужасов войны», — сказал министр (цитата по «Интерфаксу»).

Он призвал соблюдать цели и принцип Устава ООН и адаптировать всемирную организацию «к объективным тенденциям формирования многополярной архитектуры международных отношений». По мнению министра, в Совбез ООН нужно включить больше стран Азии, Африки и Латинской Америки, а сейчас там наблюдается «чрезмерная перепредставленность Запада».

СБ ООН состоит из 15 членов: России, США, Китая, Франции, Великобритании (постоянные члены), а также — на момент публикации — Албании, Бразилии, Габона, Ганы, Мальты, Мозамбика, ОАЭ, Швейцарии, Эквадора и Японии. Для непостоянных членов предусмотрена ротация. Непостоянные члены не имеют права вето.

20 апреля, выступая на конференции после встречи с главой МИД Кубы Бруно Родригесом в Гаване, Лавров заявил о стремлении «коллективного Запада», который «сплотился под зонтиком американской исключительности», остановить формирование многополярного миропорядка и попытках «утвердить свою гегемонию».

В однополярной гегемонии Запад обвинял и президент Владимир Путин. По его словам, тот неспособен «единолично управлять человечеством, но отчаянно пытается это делать, а большинство народов мира уже не хочет с этим мириться». Однако в мире уже формируется «более справедливое мироустройство», заявлял он в октябре 2022 года.

Читайте на РБК Pro
Как нейросеть из собеседника превращается в манипулятора и даже агрессора
«Ты это сам придумал»: почему родители путают болезнь с психосоматикой
Как уведомить МВД о получении гражданства или ВНЖ другой страны
Как мы планируем расходы и доходы в условиях кризиса — кейс AB InBev Efes

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев со своей стороны предлагал другим странам вместе «вбить последний гвоздь в крышку гроба неоколониальных устремлений» Запада. «Настало время международной хирургии для удаления злокачественной опухоли колониального прошлого», — писал он в статье на сайте «Единой России». По его словам, «подлинно суверенные» страны перестают бояться «коллективного Запада» и ставят выше собственные национальные интересы. Новый многополярный мир будет «намного сложнее, чем двумерная биполярка или однополярный диктат», считает он.

Власти Германии увидели в желании российских властей дистанцироваться от Запада страх перед тем, что «искра демократии» распространится на Россию.

Теги
Персоны
Сергей Лавров Совет безопасности ООН холодная война
Сергей Лавров фото

Сергей Лавров

дипломат, министр иностранных дел России

21 марта 1950 года
Материалы по теме
Песков заявил о движении мира к многополярности «без деления на касты»
Политика
Лавров счел тщетными попытки остановить развитие центров многополярности
Политика
FT предложила подход к России на основе плана архитектора холодной войны
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter