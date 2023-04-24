Глава МИДа Лавров: мир подошел к более опасной черте, чем во времена холодной войны

Лавров заявил о мире у более опасной черты, чем во времена холодной войны

Глава МИД России обвинил Запад в отказе от дипломатии и предложил реформировать Совбез ООН, добавив туда больше стран Азии, Африки и Латинской Америки

Сергей Лавров (в центре) (Фото: Brendan McDermid / Reuters)

Мир подошел к опасной черте — возможно, более опасной, чем в годы холодной войны, заявил глава МИДа Сергей Лавров на заседании Совета Безопасности ООН.

Из-за «утраты веры в многосторонность» и «финансово-экономической агрессии Запада» ситуация становится хуже, сказал министр. Он обвинил США и союзников в отказе от дипломатии и желании «выяснить отношения на поле боя». «Все это — в стенах ООН, созданной для предотвращения ужасов войны», — сказал министр (цитата по «Интерфаксу»).

Он призвал соблюдать цели и принцип Устава ООН и адаптировать всемирную организацию «к объективным тенденциям формирования многополярной архитектуры международных отношений». По мнению министра, в Совбез ООН нужно включить больше стран Азии, Африки и Латинской Америки, а сейчас там наблюдается «чрезмерная перепредставленность Запада».

СБ ООН состоит из 15 членов: России, США, Китая, Франции, Великобритании (постоянные члены), а также — на момент публикации — Албании, Бразилии, Габона, Ганы, Мальты, Мозамбика, ОАЭ, Швейцарии, Эквадора и Японии. Для непостоянных членов предусмотрена ротация. Непостоянные члены не имеют права вето.

20 апреля, выступая на конференции после встречи с главой МИД Кубы Бруно Родригесом в Гаване, Лавров заявил о стремлении «коллективного Запада», который «сплотился под зонтиком американской исключительности», остановить формирование многополярного миропорядка и попытках «утвердить свою гегемонию».

В однополярной гегемонии Запад обвинял и президент Владимир Путин. По его словам, тот неспособен «единолично управлять человечеством, но отчаянно пытается это делать, а большинство народов мира уже не хочет с этим мириться». Однако в мире уже формируется «более справедливое мироустройство», заявлял он в октябре 2022 года.

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев со своей стороны предлагал другим странам вместе «вбить последний гвоздь в крышку гроба неоколониальных устремлений» Запада. «Настало время международной хирургии для удаления злокачественной опухоли колониального прошлого», — писал он в статье на сайте «Единой России». По его словам, «подлинно суверенные» страны перестают бояться «коллективного Запада» и ставят выше собственные национальные интересы. Новый многополярный мир будет «намного сложнее, чем двумерная биполярка или однополярный диктат», считает он.

Власти Германии увидели в желании российских властей дистанцироваться от Запада страх перед тем, что «искра демократии» распространится на Россию.