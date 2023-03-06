Медведев призвал вбить гвоздь в крышку гроба неоколониализма

Заместитель председателя Совбеза России предлагает вырезать «злокачественные опухоли колониального прошлого», избавляться от «смердящих» договоров колониальных времен и бороться с «чумной рукой» Лондона

Дмитрий Медведев (Фото: Артем Геодакян / ТАСС)

Дмитрий Медведев на сайте «Единой России» опубликовал статью, озаглавленную «Мы вместе с другими странами можем вбить последний гвоздь в крышку гроба неоколониальных устремлений западного мира». В ней зампред Совбеза рассуждает о современном неоколониализме. Он считает, что настало время для «хирургического решения».

«Острое лезвие турбулентности международных отношений вскрыло гнойник застарелых проблем нашего мира. Многие десятилетия их лечили «политическими пластырями» вместо устранения причин заболевания. Однако абсцесс не может продолжаться вечно. Настало время международной хирургии для удаления злокачественной опухоли колониального прошлого», — начинает статью зампред Совбеза.

Медведев приводит несколько примеров современной борьбы с неоколониализмом. К таким примерам он относит выход Аргентины из соглашения с Британией о ведении административно-хозяйственной деятельности на Фолклендских островах. «Бумажка по историческим меркам довольно свежая — 2016 года. А вот в политическом плане она протухла и смердит (как, впрочем, и всё, к чему прикасалась чумная рука Лондона)», — так он характеризует этот документ.

Медведев отмечает, что со времен колониализма в мире осталось множество несамоуправляемых территорий. Их он считает жертвами неоколониализма.

«Никогда Великобритания не отдаст Маврикию архипелаг Чагос, а Франция не передаст Майотту Союзу Коморских Островов или острова Эпарс — Мадагаскару. Поэтому они в последнее время только укрепляются в понимании правильности сопротивления остаткам неоколониальных практик и навязыванию извращённых культурных установок, которые исходят от бывших западных метрополий», — пишет Медведев.

Чагос — архипелаг в Индийском океане, к югу от Мальдив. Он является предметом территориального спора между Великобританией и островным государством Маврикий. Кроме того, на острове Диего-Гарсия расположена база США. По решению Международного суда ООН от 2019 года Великобритания обязана вернуть архипелаг Чагос под суверенитет Маврикия. Майотта — бывшая колония Франции, состоящая из нескольких островов между Мадагаскаром и побережьем Африки. В 2009 году жители Майотты на референдуме проголосовали за то, чтобы она стала департаментом Франции. «За» высказались 95,2% избирателей из 61% жителей Майотты, принявших участие в голосовании. В 2011 году Майотта получила статус одного из департаментов (регионов) Франции. Территориальные претензии на Майотту предъявляют Коморские острова.

По мнению Медведева, ситуации, похожие на разрыв договора по Фолклендам, или, к примеру, вывод французских войск из Западной Африки, связаны с изменением отношения бывших колоний к метрополиям.

«Подлинно суверенные государства перестают бояться диктата пресловутого «коллективного Запада». Собственные национальные интересы перевешивают риски санкционного противодействия. Страх, который ещё Плиний Младший назвал плохим наставником в вопросах о должном, больше не работает», — пишет Медведев.

Зампред Совбеза считает, что новый мир будет многополярным и «намного сложнее, чем двумерная биполярка или однополярный диктат». России это подходит, пишет он: у страны никогда не было колоний. «И если Советский Союз активно способствовал гибели колониальной системы в мире, то теперь мы вместе с другими странами можем вбить последний гвоздь в крышку гроба неоколониальных устремлений западного мира», — заключил зампред Совбеза.