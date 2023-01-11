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Шольц в Давосе выступит против «мировоззрения Холодной войны»

Bloomberg: Канцлер Шольц в Давосе призовет не возвращаться к мышлению «холодной войны»
Канцлер Шольц намерен на первом после пандемии личном посещении Всемирного экономического форума в Давосе предостеречь лидеров политики и бизнеса от возвращения ко взглядам времен «холодной войны»

На первом после пандемии COVID очном Всемирном экономическом форуме в Давосе канцлер Германии Олаф Шольц будет единственным лидером стран «Большой семерки», который приедет на мероприятие, сообщает Bloomberg.

По данным агентства, Шольц намерен в очередной раз заверить в готовности поддерживать Украину столько, сколько нужно, однако он также намерен донести мысль о том, что Европа и США не должны возвратиться к старому мышлению времен «холодной войны», основанному на построении блоков.

Форум пройдет в швейцарском Давосе 16-20 января. На нем не будет президента США Джо Байдена и других лидеров G7, кроме Шольца. Форум для личного общения посетят 19 глав центробанков, 56 министров финансов и более 2700 политиков, руководителей, банкиров и ученых, которые обсудят «сотрудничество в раздробленном мире», и неопределенность, которую создают спецоперация на Украине и энергетический кризис.

Среди других высокопоставленных лиц, которые намерены посетить форум, — руководители Европейской комиссии, Организации Объединенных Наций, Международного валютного фонда, Всемирной торговой организации, Европейского центрального банка и НАТО.

В декабре 2022 года Шольц заявил, что, несмотря на разногласия между Россией и странами Запада по ситуации на Украине, важно не дать «оборваться нити» переговоров с Москвой. В начале декабря Шольц созвонился с президентом России Владимиром Путиным и призвал его к дипломатическому урегулированию конфликта на Украине, «которое включало бы вывод российских войск». Путин в ходе разговора с Шольцем объяснил удары по «определенным целям на территории Украины» ответной реакцией на провокации Киева в отношении российской инфраструктуры, в том числе взрыв на Крымском мосту.

Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Путин назвал целями спецоперации демилитаризацию и «денацификацию» Украины и ликвидацию антироссийского анклава, который создается на территории Украины и угрожает стране. «На территории сегодняшней Украины начали создавать антироссийский анклав, который угрожает нашей стране. Поэтому ребята наши, которые там воюют, защищают и жителей Донбасса, и защищают саму Россию», — говорил президент России.

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В начале декабря канцлер Германии в статье для журнала Foreign Affairs заявил, что мир стоит на пороге Zeitenwende (поворотного момента), многополярность в нем усиливается, и Россия в данной ситуации пытается «перекроить границы» и разделить мир на сферы влияния.

«Мы также должны избегать соблазна вновь разделить мир на блоки. Это означает приложить все усилия для налаживания новых партнерских отношений, прагматично и без идеологических шор. В современном тесно взаимосвязанном мире цель продвижения мира, процветания и свободы человека требует иного мышления и других инструментов», — написал канцлер.

Шольц указал, что после окончания холодной войны в мире наступил период процветания и сотрудничества, когда казалось, «что Россия станет партнером Запада, а не противником, каким был Советский Союз». Запад и Москва сделали разные выводы из распада СССР — на почве «тоски» населения по Советскому Союзу в стране возродились «авторитаризм и империалистические амбиции», написал Шольц.

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Владислав Гордеев Владислав Гордеев
Олаф Шольц холодная война НАТО

Олаф Шольц

политик, канцлер Германии

14 июня 1958 года
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