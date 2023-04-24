WP узнала, как разведсообщество США оценило шансы ВСУ взять Крым летом

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Разведсообщество США считает маловероятным взятие Крыма силами Украины этим летом. Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на утечку материалов Пентагона.

Издание сообщает, что начальник главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов говорил, что Крым Украина может взять летом 2023 года. Разведсообщество США отнеслось к такому развитию событий мрачно и назвало его «маловероятным». Также «из документов явно следует», что разведывательное сообщество США отслеживает заявления Буданова, но он об этом догадывается: включает музыку или источник постоянного шума в своем кабинете.

О проблемах Украины со сбором войск, боеприпасов и снаряжения в слитых документах американской разведки говорилось и ранее. В частности, эти затруднения могут привести к тому, что ВСУ «значительно не оправдают» первоначальных планов Киева по контрнаступлению. Прогноз американской разведки содержался под грифом «совершенно секретно», в Вашингтоне считают, что планируемая ВСУ операция рискует привести лишь к «скромным территориальным приобретениям». О том, что Киев может попробовать вернуть территории даже путем атаки Крыма, говорил госсекретарь США Энтони Блинкен. Тем не менее, сказал он, для возвращения ранее утраченных земель украинские власти могут выбрать и невоенные пути.

Президент Владимир Путин неоднократно заявлял, что вопрос территориальной принадлежности Крыма закрыт. Он подчеркивал, что жители полуострова приняли решение в ходе референдума, прошедшего в марте 2014 года. Тогда более 95% участников проголосовали за присоединение Крыма к России. Украина, США и большинство других стран мира результаты голосования и присоединение полуострова не признали.

Министр иностранных дел Сергей Лавров назвал демагогичными заявления украинских властей относительно возвращения полуострова. Он призвал вспомнить слова «представителей режима» президента Украины Владимира Зеленского, которые «требовали обязательно вернуть Крым» и «обещали, что как только это произойдет, они уничтожат русский язык и русскую культуру».