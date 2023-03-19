Богомаз заявил о возведении дополнительных блокпостов в Брянской области

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На приграничных территориях в Брянской области построят 17 дополнительных блокпостов. Такое решение принял оперативный штаб региона, сообщил в телеграм-канале глава Брянской области Александр Богомаз.

«На заседании оперативного штаба было принято решение дополнительно построить 17 блокпостов на приграничных территориях нашего региона», — написал он.

Материалы и оборудование для строительства, по словам Богомаза, уже закуплены. Все работы по возведению и отделке блокпостов выполняют брянские строительные организации на безвозмездной основе, уточнил губернатор. Он подчеркнул, что блокпосты строят для обеспечения безопасности жителей.

О том, что строительство защитных сооружений на границе с Украиной завершено, глава региона сообщил в начале февраля.

В середине марта Богомаз посетил приграничные территории региона вместе с главнокомандующим Сухопутными войсками Олегом Салюковым. Они осмотрели построенные защитные сооружения и «обсудили вопросы дополнительного усиления территории Брянской области огневыми средствами вооружения и подразделениями боевых сил армии», писал Богомаз. Он пообещал провести мероприятия для усиления группировки Сухопутных войск в области в кратчайшие сроки.

Власти Брянской области с начала боевых действий на Украине регулярно сообщают об атаках на регион. В области бессрочно действует высокий уровень террористической опасности, с октября в регионе ввели режим среднего уровня реагирования.