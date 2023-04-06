Брянский губернатор сообщил об отражении атаки украинских диверсантов

Диверсанты попытались проникнуть в Россию в районе приграничного села Случовск. Их было 20 человек, заявил губернатор Брянской области Александр Богомаз

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Украинская диверсионно-разведывательная группа из 20 человек предприняла попытку проникнуть в Брянскую область, написал губернатор региона Александр Богомаз в своем телеграм-канале. ФСБ пресекла их действия, добавил он.

Попытка проникновения в Россию диверсионной группой была предпринята в районе села Случовск Погарского района, которое расположено примерно в 1,5 км от границы с Черниговской областью Украины.

«Подразделениями Вооруженных сил РФ совместно с подразделениями пограничных войск противнику нанесено огневое поражение», — сказал Богомаз.

Утром губернатор сообщал, что под минометный обстрел со стороны Украины попало приграничное село Запесочье в том же районе области (находится примерно в 7 км от Случовска). Богомаз отмечал, что пострадавших нет, частные повреждения получили десять домов и автомобиль. Mash позднее сообщал об одном погибшем и одном пострадавшем.

В начале марта нападение диверсантов произошло на села Любечане и Сушаны в Климовском районе Брянской области. В результате погибли два человека, а также получил ранение ребенок. Президент Владимир Путин назвал нападение терактом, СК завел уголовное дело по соответствующей статье.

Ответственность за нападение взяли на себя члены «Русского добровольческого корпуса» (входит в состав территориальной обороны ВСУ). Его основатель Денис Капустин (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) заявил, что они действовали по согласованию с украинскими властями. Киев свою причастность к нападению отрицает.

МВД России объявило в розыск Капустина и других предполагаемых участников нападения на Брянскую область.