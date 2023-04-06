Минобороны: артиллерия нанесла удар по группе диверсантов, проникших в Брянскую область

Минобороны сообщило об ударе по проникшим в Брянскую область диверсантам

По группе диверсантов, проникших в Брянскую область, был нанесен артиллерийский удар. Они отошли на территорию Украины

Фото: Андрей Рубцов / ТАСС

Минобороны в ежедневной сводке сообщило детали о проникновении группы украинских диверсантов на территорию России в Брянской области.

«Пресечена попытка проникновения диверсионно-разведывательной группы численностью более 15 боевиков. В ходе боестолкновения огнем артиллерии Западного военного округа противнику нанесено поражение. Диверсионная группа была рассеяна и, понеся потери, отошла на территорию Украины. Потерь среди российских военнослужащих нет», — сообщили в министерстве.

Губернатор Александр Богомаз сообщал, что инцидент произошел у села Случовск Погарского района, которое расположено примерно в 1,5 км от границы с Черниговской областью Украины.

Ответственность за атаку взял на себя «Русский добровольческий корпус» (РДК, часть «Интернационального легиона», который входит в состав территориальной обороны Вооруженных сил Украины). На видеозаписи, опубликованной РДК, видно, как участники диверсионной группы общаются с местным жителем и передают ему листовки. На следующих кадрах они ведут огонь в неизвестном направлении.

«Русский добровольческий корпус» в начале марта уже совершал атаку на Брянскую область. Тогда они проникли в село Любечане и обстреляли автомобиль. В результате погибли два человека, десятилетний ребенок получил ранение.

Владимир Путин назвал мартовское нападение на приграничный район Брянской области терактом. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям о теракте, посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов и уничтожении имущества.