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«Ведомости» узнали, президент какой страны приедет в Москву на 9 Мая

«Ведомости»: единственным иностранным лидером на 9 Мая будет президент Киргизии
Президент Киргизии Садыр Жапаров, вероятно, станет единственным иностранным президентом на параде Победы в Москве в этом году, узнали «Ведомости». Принять участие в мероприятии его ранее пригласил вице-премьер Алексей Оверчук
Владимир Путин и президент Киргизии Садыр Жапаров
Владимир Путин и президент Киргизии Садыр Жапаров (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

Президент Киргизии Садыр Жапаров является единственным иностранным лидером, визит которого планируется в Россию ко Дню Победы, пишут «Ведомости» со ссылкой на источники.

По их словам, ожидается его участие в торжественных мероприятиях, приуроченных ко Дню Победы. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не ответил на запрос газеты о том, может ли кто-то еще из иностранных лидеров, к примеру президент Белоруссии Александр Лукашенко, прибыть в Москву к празднику.

Жапарова позвал в Россию 31 марта вице-премьер Алексей Оверчук, курирующий в правительстве международные отношения. «8–9 мая мы ожидаем ваш официальный визит. Особое значение этому визиту придает тот факт, что он приурочен к празднованию нашего самого главного общего праздника — Дня Победы. Мы, конечно же, всегда помним, какой вклад внесла Киргизия в эту победу и защиту Москвы, это для нас священно», — говорил Оверчук на встрече с киргизским президентом.

В 2022 году на параде в честь Дня Победы не было ни одного иностранного лидера. Как поясняли в Кремле, решение не приглашать иностранных гостей было принято из-за того, что дата не являлась юбилейной. По той же причине не приглашали гостей из других стран и в 2021 году.

Парады в честь 78-й годовщины победы в Великой Отечественной войне в этом году пройдут в 28 городах России, сообщил ранее министр обороны Сергей Шойгу. В параде на Красной площади примут участие более 10 тыс. человек и 125 единиц вооружения и техники.

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В этом году День Победы в Москве и других российских городах пройдет в смешанном формате — в регионах планируются очные и онлайн-мероприятия, посвященные памяти о Великой Отечественной войне, в том числе акция «Бессмертный полк», сообщали РБК в пресс-службе общественного движения «Волонтеры Победы». 

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Илья Пламенев Илья Пламенев
День Победы 9 Мая Садыр Жапаров Киргизия
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