Президент Киргизии приедет в Россию на День Победы

Садыр Жапаров (Фото: Игорь Коваленко / EPA / ТАСС)

Президента Киргизии Садыра Жапарова ждут с официальным визитом в России 8–9 мая. Об этом на встрече с ним сообщил российский вице-премьер Алексей Оверчук.

«Особое значение этому визиту придает тот факт, что он приурочен к празднованию нашего самого главного общего праздника — Дня Победы. Мы, конечно же, всегда помним, какой вклад внесла Киргизия в эту победу и защиту Москвы, это для нас священно», — сказал замглавы правительства (цитата по «Интерфаксу»).

Издание 24.kg пишет, что Жапаров во время поездки в Россию будет участвовать в праздновании Дня Победы. Пресс-служба киргизского лидера эти сообщения пока не комментировала.

В заявлении на сайте президента Киргизии от 29 марта говорится, что в тот день он принял Оверчука в Бишкеке «в рамках очередного 24-го заседания межправительственной кыргызско-российской комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и гуманитарному сотрудничеству». Вице-премьер России обсудил с президентом Киргизии «историческую и культурную общность» народов двух стран и развитие двусторонних отношений. «В свою очередь заместитель председателя правительства Алексей Оверчук отметил, что Кыргызстан и Россию объединяют партнерство и доверительный характер отношений, ожидаемый официальный визит Садыра Жапарова в Россию послужит еще большему сближению двух стран», — заявили в пресс-службе Жапарова.

Парады в честь 78-й годовщины победы в Великой Отечественной войне в этом году пройдут в 28 городах России, сообщил 22 марта министр обороны Сергей Шойгу. В параде на Красной площади примут участие более 10 тыс. человек и 125 единиц вооружения и техники.

В прошлом году российские власти не приглашали на празднование Дня Победы в Москве зарубежных лидеров. Пресс-секретарь президента объяснил это тем, что дата не была юбилейной. По той же причине не приглашали гостей из других стран и в 2021 году.