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Военная операция на Украине ,  
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Регионы сообщили о планах на парад 9 Мая после отмен Белгородом и Курском

В Крыму и Воронежской области решили не отказываться от парадов Победы на 9 Мая
Воронежская и Ростовская области, а также Крым планируют провести парады Победы, сообщили их власти. Ранее из соображений безопасности шествия решили отменить в Белгороде и Курске. Кремль назвал эту меру прерогативой регионов
Фото: Дмитрий Макеев / РИА Новости
Фото: Дмитрий Макеев / РИА Новости

В Воронежской области 9 Мая пройдут парад Победы и акция «Бессмертный полк», сообщили РБК в пресс-службе областного правительства.

В пресс-службе главы Республики Крым РБК заявили, что пока проведение парада Победы запланировано. В пресс-службе правительства Брянской области сказали, что вопрос о проведении торжественных шествий еще не рассматривался.

В Новороссийске проведение парада Победы также запланировано, сообщает администрация города во «ВКонтакте». В мэрии уточнили, что репетиции начнутся в начале мая, а в пешей колонне будут идти 1871 человек.

РБК обратился за комментарием в пресс-службу главы Севастополя.

5 апреля губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в Белгороде не будут проводить парад в этом году. Как пояснил глава региона, такое решение принято, чтобы не провоцировать ВСУ скоплением техники и военнослужащих в центре города. По поводу проведения салюта и шествия «Бессмертного полка» власти решат позднее. Позднее аналогичное решение приняли в Курске. Как сообщил губернатор Роман Старовойт, это связано с позицией оперштаба области, который решил усилить антитеррористические меры. В обоих регионах объявлены желтый уровень террористической опасности, а также средний уровень реагирования.

Глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко на прошлой неделе сообщил, что 9 мая в городе пройдет военный парад, передает Rostov Gazeta.

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В Кремле заявили, что решения об отмене или проведении военных парадов на 9 Мая являются прерогативой субъектов федерации, там должны их принимать исходя из интересов безопасности.

В Москве в параде Победы на Красной площади примут участие более 10 тыс. человек и 125 единиц военной техники, сообщило Минобороны.

Регионы сообщили о планах на парад 9 Мая после отмен Белгородом и Курском
Регионы сообщили о планах на парад 9 Мая после отмен Белгородом и Курском

Авторы
Теги
Анастасия Серова Анастасия Серова, Юлия Волкова Юлия Волкова
День Победы Парад Победы 9 Мая Брянская область Воронежская область
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Полезные статьи чтобы сделать правильный выбор
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