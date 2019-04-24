Ким Чен Ын попробовал традиционный русский каравай

Лидер КНДР Ким Чен Ын на приграничной станции Хасан ​попробовал традиционный русский каравай, сообщается на сайте администрации Приморского края.



Ранее «Интерфакс» со ссылкой на источники писал, что политик отказался от каравая, преподнесенного ему девушками в народных костюмах.

Позднее школьницы, участвовавшие во встрече северокорейского лидера, опровергли «РИА Новости» данную информацию. «Мы ждали его с караваем. Вначале ему маленькая девочка подала цветы, а потом он уже подошел к нам и отломил каравай», — сообщила одна из них. Вторая школьница уточнила, что Ким Чен Ын макнул кусок каравая в соль и попробовал его.

Видео: Губернатор Приморья Олег Кожемяко / Instagram

На перроне главу КНДР встретили губернатор Приморского края Олег Кожемяко, министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов, замглавы МИДа Игорь Моргулов и посол России в КНДР Александр Мацегора. У Ким Чен Ына в России запланированы переговоры с российским президентом Владимиром Путиным.