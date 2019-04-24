Ким Чен Ын попробовал традиционный русский каравай

Лидер КНДР Ким Чен Ын на приграничной станции Хасан попробовал традиционный русский каравай, сообщается на сайте администрации Приморского края.
Ранее «Интерфакс» со ссылкой на источники писал, что политик отказался от каравая, преподнесенного ему девушками в народных костюмах.
Позднее школьницы, участвовавшие во встрече северокорейского лидера, опровергли «РИА Новости» данную информацию. «Мы ждали его с караваем. Вначале ему маленькая девочка подала цветы, а потом он уже подошел к нам и отломил каравай», — сообщила одна из них. Вторая школьница уточнила, что Ким Чен Ын макнул кусок каравая в соль и попробовал его.
На перроне главу КНДР встретили губернатор Приморского края Олег Кожемяко, министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов, замглавы МИДа Игорь Моргулов и посол России в КНДР Александр Мацегора. У Ким Чен Ына в России запланированы переговоры с российским президентом Владимиром Путиным.