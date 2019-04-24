Очевидцы не подтвердили отказ Ким Чен Ына попробовать каравай в России

Очевидцы не подтвердили отказ Ким Чен Ына попробовать каравай в России

Лидер КНДР Ким Чен Ын попробовал каравай после того, как его бронепоезд прибыл на приграничную станцию Хасан в Приморье. Об этом «РИА Новости» рассказали две школьницы, встречавшие северокорейского лидера.

«Мы ждали его с караваем. Вначале ему маленькая девочка подала цветы, а потом он уже подошел к нам и отломил каравай», — сообщила одна из учениц.

«Мы читали новости, что он не попробовал каравай. Нет, он попробовал. Отломил, в соль макнул», — сказала другая школьница.

Организаторы встречи преподнесли северокорейскому лидеру каравай по просьбе губернатора Приморья Олега Кожемяко. Ранее «Интерфакс» сообщал, что Ким Чен Ын от него отказался.