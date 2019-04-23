СМИ показали кадры с «машиной Ким Чен Ына» во Владивостоке

Южнокорейский телеканал KBS опубликовал видео из Владивостока, на котором, как утверждается, запечатлены автомобили северокорейской делегации, доставленные в город в преддверии визита лидера КНДР Ким Чен Ына.

Видео: KBS News

Телеканал сообщает, что автомобили доставили самолетом из Северной Кореи во Владивосток, затем они приехали на территорию Дальневосточного федерального университета, который, как ожидается, станет местом встречи Ким Чен Ына с Владимиром Путиным.

Журналисты KBS проследовали за этими автомобилями, снимая процесс на камеру. В кадры попали машина ДПС, черный Maybach с тонированными стеклами без номерных знаков, черный Mercedes-Benz S600 с красными флагами на капоте. На похожей машине, отмечает телеканал, Ким Чен Ын передвигался во время саммита с президентом США Дональдом Трампом в Ханое. За Mercedes следовал еще один Maybach.

На видео демонстрируется и заезд этих автомобилей на территорию ДВФУ.