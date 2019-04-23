СМИ показали кадры с «машиной Ким Чен Ына» во Владивостоке

Южнокорейский телеканал KBS опубликовал видео из Владивостока, на котором, как утверждается, запечатлены автомобили северокорейской делегации, доставленные в город в преддверии визита лидера КНДР Ким Чен Ына.
Телеканал сообщает, что автомобили доставили самолетом из Северной Кореи во Владивосток, затем они приехали на территорию Дальневосточного федерального университета, который, как ожидается, станет местом встречи Ким Чен Ына с Владимиром Путиным.
Журналисты KBS проследовали за этими автомобилями, снимая процесс на камеру. В кадры попали машина ДПС, черный Maybach с тонированными стеклами без номерных знаков, черный Mercedes-Benz S600 с красными флагами на капоте. На похожей машине, отмечает телеканал, Ким Чен Ын передвигался во время саммита с президентом США Дональдом Трампом в Ханое. За Mercedes следовал еще один Maybach.
На видео демонстрируется и заезд этих автомобилей на территорию ДВФУ.