В Госдепе отреагировали на встречу Путина и Ким Чен Ына

В Госдепе отреагировали на встречу Путина и Ким Чен Ына

Путин и Ким Чен Ын встретятся 25 апреля. Это первый визит действующего главы КНДР в Россию. В Госдепартаменте заявили, что готовы работать со всеми, кто хочет денуклиаризации Северной Кореи

Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

Представитель Госдепартамента заявил, что США готовы работать над денуклиаризацией Корейского полуострова со всеми, кто в этом заинтересован, в том числе с Россией, сказал представитель ведомства телеканалу ABC News.

«США привержены работе со всеми заинтересованными сторонами, включая Россию, над надежным и устойчивым применением санкций ООН с целью продвинуться вперед в вопросе денуклиаризации», — заявили в Госдепе.

Спецпредставитель США по Северной Корее Стивен Биган на прошлой неделе посетил Москву и провел несколько встреч, сообщили в ведомстве.

Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин и лидер КНДР Ким Чен Ын в четверг, 25 апреля, проведут во Владивостоке переговоры в формате один на один. Помощник президента России Юрий Ушаков отметил, что встреча будет «первым контактом». «Мы считаем визит ключевым событием в двусторонних отношениях во все последние годы», — сказал он.