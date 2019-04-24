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В Госдепе отреагировали на встречу Путина и Ким Чен Ына
Путин и Ким Чен Ын встретятся 25 апреля. Это первый визит действующего главы КНДР в Россию. В Госдепартаменте заявили, что готовы работать со всеми, кто хочет денуклиаризации Северной Кореи
Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

Представитель Госдепартамента заявил, что США готовы работать над денуклиаризацией Корейского полуострова со всеми, кто в этом заинтересован, в том числе с Россией, сказал представитель ведомства телеканалу ABC News.

«США привержены работе со всеми заинтересованными сторонами, включая Россию, над надежным и устойчивым применением санкций ООН с целью продвинуться вперед в вопросе денуклиаризации», — заявили в Госдепе.

Спецпредставитель США по Северной Корее Стивен Биган на прошлой неделе посетил Москву и провел несколько встреч, сообщили в ведомстве.

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Против культа и долгов: куда ездили и с кем встречались лидеры КНДР

Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин и лидер КНДР Ким Чен Ын в четверг, 25 апреля, проведут во Владивостоке переговоры в формате один на один. Помощник президента России Юрий Ушаков отметил, что встреча будет «первым контактом». «Мы считаем визит ключевым событием в двусторонних отношениях во все последние годы», — сказал он.

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В КНДР подтвердили предстоящую встречу Ким Чен Ына с Путиным

По словам Ушакова, главной темой станет решение ядерной проблемы корейского полуострова, кроме того, Путин и Ким Чен Ын обменяются мнениями по политической, гуманитарной и экономической ситуации. В последний раз лидеры России и КНДР встречались в 2011 году, тогда Дмитрий Медведев вел переговоры с Ким Чен Иром в Улан Удэ.

В Россию Ким Чен Ын приехал на бронепоезде. По словам депутата думы Хасанского района Приморского края Натальи Карповой, лидер КНДР уже пересек границу и остановился на станции Хасан. «Ему подарили цветы, он принял хлеб-соль», — сказала она.

Автор: Константин Нагаев
Теги: Ким Чен Ын, Владимир Путин
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