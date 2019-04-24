Бронепоезд Ким Чен Ына отправился из Пхеньяна во Владивосток

Бронепоезд главы КНДР Ким Чен Ына отправился во Владивосток с вокзала в Пхеньяне, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи.

Отмечается, что в поездке лидера Северной Кореи в том числе сопровождают два заместителя председателя ЦК Трудовой партии Кореи, министр иностранных дел и начальник Генштаба Корейской народной армии.

В среду, 25 апреля, Ким Чен Ын проведет во Владивостоке встречу с президентом Владимиром Путиным, которая, как рассказывали в Кремле, начнется с переговоров в формате один на один и продолжится официальным приемом и встречами в составе делегаций. Главной темой саммита станет решение ядерной проблемы корейского полуострова, однако по итогам мероприятия не планируется делать заявлений или подписывать документов.

Впрочем, помощник Путина Юрий Ушаков подчеркивал, что встреча «станет первым контактом» президента с Ким Чен Ыном. «Мы считаем визит ключевым событием в двусторонних отношениях во все последние годы», — говорил он. После переговоров с главой КНДР Путин отправится в Пекин для встречи с председателем КНР Си Цзиньпином и участия в форуме «Один пояс — один путь».