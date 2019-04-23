В КНДР подтвердили предстоящий визит Ким Чен Ына в Россию

Лидер КНДР Ким Чен Ын в ближайшее время посетит Россию по приглашению российского президента Владимира Путина. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

По его данным, стороны намерены провести совместные переговоры. Однако место, дату встречи, а также заявленную тему для беседы лидеров двух стран агентство не называет.

Ранее источники РБК и газеты «Коммерсантъ» сообщали, что переговоры запланированы на 25 апреля и пройдут во Владивостоке. Отмечалось, что после встречи с Путиным Ким Чен Ын намерен остаться в столице Приморья еще на день для участия в культурной программе.

Издание утверждало, что северокорейский лидер планирует остановиться в кампусе ДВФУ, там же должны пройти и переговоры с российским президентом. В связи с предстоящим визитом северокорейского лидера во Владивосток в университете с 23 по 27 апреля отменили занятия.

Источники «Коммерсанта» сообщали, что делегация Ким Чен Ына, состоящая из 230 человек, планирует прибыть в Россию на бронированном поезде, который для путешествия по России использовал отец лидера КНДР — Ким Чен Ир. На поезд также планируется погрузить лимузин главы Северной Кореи. Как отмечали собеседники газеты, для выезда автомобиля пришлось на 20 см углубить въезд в ворота вокзала Владивостока.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что лидеры стран намерены обсудить развитие двусторонних отношений, проблемы денуклеаризации, а также региональное сотрудничество. Песков не стал называть точную дату переговоров, однако он отметил, что они должны пройти «до конца апреля».

Визит Ким Чен Ына в Россию станет первым с момента его вступления в должность в 2011 году.