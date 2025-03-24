Эрдоган заявил о неспособности оппозиции управлять муниципалитетами

По мнению Эрдогана, беспорядки после задержания мэра Имамоглу показывают, что оппозиция не способна управлять на муниципальном уровне, не то что на государственном. Имамоглу считается его главным оппонентом на выборах президента

Реджеп Тайип Эрдоган (Фото: Kent Nishimura / Getty Images)

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган раскритиковал действия оппозиции, обвинив ее в беспорядках в стране, и призвав прекратить «нарушать покой наших граждан провокациями», передает Hurriyet.

По его мнению, лидеры оппозиции продемонстрировали пример «бессознательности». «Вместо того, чтобы отвечать на обвинения в коррупции, предательстве, фаворитизме и взяточничестве, они подписали самые простые, бесхитростные заявления, лишенные морали и закона», — сказал Эрдоган.

Турецкий президент считает, что события последних дней показали один факт. «В такой большой стране, как Турция, есть очень маленькая, примитивная и недееспособная с точки зрения благоразумия, дальновидности и качества основная оппозиционная партия. В очередной раз стало ясно, что они не в состоянии управлять даже на муниципальном уровне, не говоря о государственном», — утверждает он.

Беспорядки в Турции начались после задержания оппозиционного мэра Стамбула Экрема Имамоглу 19 марта. Его подозревают в коррупции, отмывании денег и связях с терроризмом. Имамоглу отрицает обвинения. 23 марта его отправили под арест и отстранили от обязанностей мэра.

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Имамоглу считается главным оппонентом Эрдогана на следующих президентских выборах. За несколько дней до задержания оппозиция собиралась выдвинуть его в качестве кандидата. Уже после ареста Имамоглу за его выдвижение проголосовали более 14,85 млн человек, сообщил лидер оппозиционной Народно-республиканской партии Турции Озгюр Озель.

Имамоглу счел, что таким образом эти люди сказали Эрдогану «Хватит». Другой оппозиционный политик, мэр Анкары Мансур Яваш призвал провести досрочные выборы президента, предположив, что большое число участников голосования было обусловлено именно последними событиями. «Когда ты совершаешь противоправные действия, реакция огромна. Будем надеяться, что досрочные выборы послужат примером для Турции. Потому что подставить подножку оппоненту — это не демократия», — приводит его слова Cumhuriyet.

В ходе протестов к 23 марта были задержаны более 320 человек, сообщал глава МВД Али Ерликая. Эрдоган заявил, что за пять дней беспорядков пострадали 123 полицейских.