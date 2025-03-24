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Политика ,  
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Оппозиция проголосовала за выдвижение мэра Стамбула в президенты

Лидер оппозиционной Народно-республиканской партии Турции Озгюр Озель заявил, что более 14, 85 млн человек проголосовали за выдвижение арестованного по обвинению в коррупции мэра Стамбула Экрема Имамоглу кандидатом в президенты, его слова приводит телеканал NTV.

«В голосовании приняли участие 1 миллион 673 тысячи из 1 миллиона 750 тысяч членов нашей партии. <...> Мы решили создать урны солидарности. Для голосования сегодня не хватило бюллетеней и не хватило времени. Общее количество голосов, поданных в урны солидарности, составляет 13 миллионов 211 тысяч. Экрем Имамоглу получил более 14 миллионов 850 тысяч голосов», — сказал Озель.

В Стамбуле продолжаются протесты против ареста мэра. Протесующие бросали в полицейских факелы и бутылки. В ходе стычек те применили слезоточивый газ.

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