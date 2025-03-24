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Военная операция на Украине ,  
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Эрдоган оценил как «скромный шаг к миру» отказ России от атак энергетики

Эрдоган: отказ России от ударов по энергетике — скромный, но ценный шаг к миру
Сюжет
Военная операция на Украине
Эрдоган на фоне продолжающихся переговоров России и США заявил, что «отчасти позитивный подход» Москвы к предложению об отказе от ударов по энергетике — это «скромный, но ценный шаг к миру». Он также отметил нейтралитет Анкары
Фото: Станислав Красильников / РИА Новости
Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Турция находится «в правильном положении» в конфликте на Украине, не поддерживая ни одну из сторон, заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган, передает CNN Türk.

«Мы хотим, чтобы война, которая вступила в четвертый год, закончилась справедливым миром без дальнейшего кровопролития и разрушений. Мы рассматриваем отчасти позитивный подход России к предложению США о 30-дневном прекращении огня как скромный, но ценный шаг на пути к миру», — сказал он.

18 марта президент России Владимир Путин по итогам разговора с американским коллегой Дональдом Трампом согласился на 30-дневное прекращение огня по энергетическим объектам и отдал соответствующий приказ военным. Минобороны позже заявило, что российские военные в связи с этим сбили свои же дроны, летевшие в Николаевскую область.

На следующий день президент Украины Владимир Зеленский также после беседы с Трампом заявил, что поддерживает отказ от атак на энергетику. По итогам переговоров с американской стороной 11 марта Киев соглашался на 30-дневное полное прекращения огня, если на это пойдет и Москва. Путин заявил, что Россия в целом за, но «есть нюансы».

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Фото: Diego Fedele / Getty Images

При этом в ночь на 19 марта из-за падения обломков беспилотника загорелся резервуар на нефтебазе в Краснодарском крае, а 21 марта на ГИС «Суджа» произошел взрыв, в котором Москва обвинила Киев. 24 марта Минобороны сообщило о новых ударах по газовой инфраструктуре в Крыму и Белгородской области. В МИДе подчеркивали, что Россия оставляет за собой право ответа на подобные атаки, в том числе симметричного.

23 марта в Эр-Рияде прошли переговоры делегаций Украины и США. Украинский министр обороны Рустем Умеров отметил, что они были посвящены предложениям по защите энергообъектов и критической инфраструктуры. По итогам встречи он сказал, что «разговор был конструктивным и содержательным».

Эта встреча предваряла консультации российской и американской делегаций, которые начались утром 24 марта в Эр-Рияде. На момент публикации материала они продолжаются уже более восьми часов, стороны сделали несколько перерывов. Переговоры посвящены безопасности судоходства в Черном море, а также проработке деталей 30-дневного прекращения огня.

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Полина Мартынова Полина Мартынова
Турция Реджеп Тайип Эрдоган прекращение огня Украина
Реджеп Тайип Эрдоган фото

Реджеп Тайип Эрдоган

политик, президент Турции
26 февраля 1954 года
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