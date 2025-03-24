Минобороны сообщило об атаках ВСУ на газовую инфраструктуру в России
ВСУ попытались нанести удары по газовой инфраструктуре в Крыму и Белгородской области. Об этом сообщило Минобороны.
Первый удар нанесли Глебовскому газоконденсатному месторождению на мысе Тарханкут в Крыму. Оно используется для снабжения газом жителей и экономики российского полуострова. Удар наносится 23 марта с 21.00 до 21.50.
Еще два удара были нанесены беспилотниками по газораспределительной станции «Валуйка» в Шведуновке Белгородской области. Во время удара повреждения получило технологическое оборудование газораспределительной станции. В ведомстве сообщили, что для ударов ВСУ используют ударные беспилотники, а также РСЗО HIMARS. Удар наносится 22 марта с 5.00 до 8.45.
В Минобороны указали, что удары наносятся «вопреки заявлениям Зеленского, в том числе доведенным американской стороне», что «еще раз доказывает недоговороспособность киевского режима».
Также в ведомстве напомнили о попытке Киева нанести удар по Кропоткинской нефтеперекачивающей станции Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в Краснодарском крае, сообщает Минобороны России. Об отбитой атаке дронов Минобороны сообщило утром 24 марта. Силы ПВО смогли перехватить дрон в 7 км от станции, а обломки упали около железнодорожной станции Кавказская.
Президент России Владимир Путин и президент Украины Владимир Зеленский согласились на предложение Вашингтона о прекращении ударов по энергетической инфраструктуре на 30 дней. Это решение было принято после переговоров с бывшим президентом США Дональдом Трампом.
Предложения по защите энергетических объектов обсуждались на встречах делегаций Украины и США в Эр-Рияде, которые состоялись 23 марта.
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