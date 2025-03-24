Кремль раскрыл, что нужно для будущей сделки по Украине
Все детали будущего мирного соглашения для урегулирования конфликта на Украине необходимо тщательно проработать, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на фоне консультаций делегаций России и США в Эр-Рияде. Так он прокомментировал слова президента США Дональда Трампа о появлении «контуров» договора по Украине, передает корреспондент РБК.
«По всей видимости, речь идет о желании и готовности стран двигаться по пути мирного урегулирования. Здесь действительно есть общее понимание», — сказал пресс-секретарь главы государства.
Песков отметил, что на повестке делегаций — инициатива по безопасности судоходства в Черном море. «В целом, конечно же, предстоит проработать еще очень-очень много различных аспектов, связанных с урегулированием», — добавил он.
Переговоры российской и американской делегаций проходят в отеле Ritz-Carlton в Эр-Рияде в закрытом от прессы режиме. Россию представляют сенатор Григорий Карасин и советник главы ФСБ Сергей Беседа. В составе делегации США — директор по политическому планированию Госдепартамента Майкл Энтон и другие высокопоставленные чиновники.
Встрече делегаций из Москвы и Вашингтона предшествовали переговоры Украины и США. Стороны обсудили защиту энергообъектов и критической инфраструктуры.
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