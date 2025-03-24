 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Кремль раскрыл, что нужно для будущей сделки по Украине

Песков: все детали будущей сделки по Украине нужно тщательно проработать
Сюжет
Военная операция на Украине
Сюжет
Переговоры России и США
Дмитрий Песков
Дмитрий Песков (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Все детали будущего мирного соглашения для урегулирования конфликта на Украине необходимо тщательно проработать, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на фоне консультаций делегаций России и США в Эр-Рияде. Так он прокомментировал слова президента США Дональда Трампа о появлении «контуров» договора по Украине, передает корреспондент РБК.

«По всей видимости, речь идет о желании и готовности стран двигаться по пути мирного урегулирования. Здесь действительно есть общее понимание», — сказал пресс-секретарь главы государства.

Песков отметил, что на повестке делегаций — инициатива по безопасности судоходства в Черном море. «В целом, конечно же, предстоит проработать еще очень-очень много различных аспектов, связанных с урегулированием», — добавил он.

Чего ждать от «непрямых переговоров» России и Украины в Эр-Рияде
Политика
Эр-Рияд

Переговоры российской и американской делегаций проходят в отеле Ritz-Carlton в Эр-Рияде в закрытом от прессы режиме. Россию представляют сенатор Григорий Карасин и советник главы ФСБ Сергей Беседа. В составе делегации США — директор по политическому планированию Госдепартамента Майкл Энтон и другие высокопоставленные чиновники.

Встрече делегаций из Москвы и Вашингтона предшествовали переговоры Украины и США. Стороны обсудили защиту энергообъектов и критической инфраструктуры.

Материал дополняется

ПВО за ночь сбила 28 беспилотников над регионами России

Власти раскрыли детали создания Национальной базы генетической информации

Названа причина возгорания торгового центра в Ростове-на-Дону

Глава Минздрава назвал долю россиян с избыточным весом

Набиуллина рассказала об отношении к мемам про нее. Видео

Названа самая счастливая страна в мире

Путин обязал граждан Украины легализоваться в России до 10 сентября

Путин подписал закон о повторном получении бесплатных земельных участков

Спрос на ипотеку вырос до рекордных значений

Главой МОК впервые избрали женщину

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Персоны
Виктория Полякова Виктория Полякова
Россия Украина США переговоры мирное соглашение
Дмитрий Песков фото

Дмитрий Песков

пресс-секретарь президента России
17 октября 1967 года
Материалы по теме
Как российская делегация приехала на переговоры с США в Эр-Рияде
Политика
Песков заявил, что переговоры США и России в Эр-Рияде будут непростыми
Политика
В Кремле раскрыли одну из тем предстоящих переговоров России и США
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

.

Лента новостей
Курс евро на 22 марта
EUR ЦБ: 91,43 (-1,04) Инвестиции, 21 мар, 17:35 Курс доллара на 22 марта
USD ЦБ: 84,64 (+0,24) Инвестиции, 21 мар, 17:35
Российского вратаря признали третьей звездой дня в НХЛ за 35 сейвовСпорт, 12:56
Колосс нового века: почему Индия — страна больших возможностейОтрасли, 12:48
Кремль раскрыл, что нужно для будущей сделки по УкраинеПолитика, 12:46
ВТБ до конца недели обновит банкоматы для приема новых пятитысячных купюрФинансы, 12:38
Мошенники научились взламывать «умный дом» для добычи криптовалютыОбщество, 12:36
Минобороны сообщило о новой атаке дрона на станцию КТКПолитика, 12:32
Китайца задержали на таможне с корнями женьшеня в нижнем бельеОбщество, 12:32
Как собрать команду, которая не потеряет ваши деньги
Интенсив РБК Pro об ошибках основателя — присоединяйтесь
Подробнее
Рекордсмена КХЛ признали лучшим игроком недели за четыре шайбыСпорт, 12:29
Пекин опроверг обсуждение отправки китайских миротворцев на УкраинуПолитика, 12:28
Как российская делегация приехала на переговоры с США в Эр-РиядеПолитика, 12:25
Стало известно, что обстрелянный астраханский замминистра делал в ЛНРПолитика, 12:19
Жителей Подмосковья предупредили о пробуждении гадюкОбщество, 12:17
Четырехчасовые собеседования и тест-драйвы: необычные практики наймаPro, 12:17
Прицеп уехал в салон: последствия аварии грузовика и автобуса в КрымуОбщество, 12:17