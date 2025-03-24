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Военная операция на Украине ,  
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Как российская делегация приехала на переговоры с США в Эр-Рияде

Приезд российской делегации на переговоры с США в Эр-Рияде попал на видео
Сюжет
Военная операция на Украине
Сюжет
Переговоры России и США

Как российская делегация приехала на переговоры с США в Эр-Рияде
Video

Российская и американская делегации начали переговоры в отеле Ritz-Carlton в Эр-Рияде. Во время встречи стороны обсудят урегулирование конфликта между Россией и Украиной.

На кадрах видно, как российская делегация приехала к отелю, а потом прошла через фойе на переговоры. Переговоры проходят за закрытыми дверями. Журналистов попросили покинуть территорию гостиницы, чтобы обеспечить конфиденциальность обсуждений.

Российская делегация приехала на переговоры с США в Эр-Рияде
Политика
Фото:ТАСС

Россию представляют сенатор Григорий Карасин и советник главы ФСБ Сергей Беседа. В составе делегации США — директор по политическому планированию Госдепартамента Майкл Энтон и другие высокопоставленные чиновники.

Одной из тем обсуждения является возможное возобновление зерновой сделки, которая ранее была заключена между Россией, Украиной, Турцией и ООН для безопасного вывоза сельхозпродукции через Черное море, говорил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Накануне в Эр-Рияде делегации Украины и США обсудили защиту энергообъектов и критической инфраструктуры.

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Переговоры Россия США Саудовская Аравия
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