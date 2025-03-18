Глава РФПИ назвал условие для возвращения американских компаний

Возвращение американских компаний в Россию возможно при создании совместных предприятий с российским бизнесом, считает Дмитриев. Путин говорил о начале переговоров с ушедшими иностранными компаниями о их возвращении

Кирилл Дмитриев (Фото: Владимир Гердо / ТАСС)

Возвращение американских компаний на российский рынок возможно при создании совместных предприятий с российским бизнесом, заявил журналистам глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в кулуарах ежегодного съезда Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), сообщает корреспондент РБК.

«Мы считаем, что многие из американских компаний, которые будут возвращаться, они смогут вернуться, только создавая совместные предприятия с российскими компаниями — с теми компаниями, которые уже показали свою успешность», — сказал Дмитриев.

По его словам, предыдущая администрация США во главе с Джо Байденом «очень много сделала для того, чтобы разрушить отношения с Россией, попытаться нанести России стратегическое поражение». В то же время администрация Дональда Трампа стремится наладить диалог, отметил глава РФПИ. «И мы провели ряд встреч со спецпредставителем президента Трампа Стивом Уиткоффом. И мы видим, что администрация президента Трампа, безусловно, нацелена на диалог, на поиск решений», — подчеркнул он.

Дмитриев в преддверии переговоров с США в Эр-Рияде говорил, что американский бизнес потерял более $300 млрд из-за ухода с российского рынка после начала военных действий на Украине. «Соответственно, нахождение совместных экономических путей и позитивных решений вопросов крайне важно в основном для США и для многих других стран, которые начинают понимать, что российский рынок крайне привлекателен и на нем необходимо присутствовать», — отмечал глава РФПИ. Агентство Reuters весной прошлого года сообщало, что потери иностранных компаний из-за ухода из России превысили $100 млрд.

По словам Дмитриева, после ухода многие ниши были заняты другими компаниями. Российская сторона видит «большую перспективу» именно в создании совместных предприятий, сообщил он.

Американский бизнес «горит желанием вернуться» в Россию, но «пока ждет, когда сложится для этого необходимая ситуация», заявил накануне спецпредставитель российского президента Борис Титов после встречи в Нью-Йорке с представителями ушедших из России компаний.

Многие российские компании и экономика в целом «в достаточной степени пострадали от непоследовательного поведения» западных партнеров, «поэтому никаких оснований с раскрытыми объятиями встречать эти первые сигналы потепления» нет, уверен вместе с тем глава «Норникеля» Владимир Потанин. «Мы работаем в прежнем режиме, хотя, конечно, будем готовы восстановить эти связи с нашими старыми партнерами», — сказал он.

Президент Владимир Путин в декабре заявлял, что «просто так» вернуться западным компаниям на российский рынок «будет достаточно сложно», так как их заместил бизнес из других стран. При этом, по его словам, в России не станут создавать специальные условия для возвращения ушедших компаний. Он также говорил, что полностью с российского рынка ушла четверть западных компаний, около половины продолжает работать в стране, а еще часть передали управление в другие руки.

Некоторые иностранные компании изъявили желание вернуться, российская сторона начала с ними переговоры, утверждал Путин на прошлой неделе.