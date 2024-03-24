Минобороны сообщило о групповом ночном ударе по объектам на Украине
Минобороны России сообщило о групповом ударе оружием большой дальности воздушного базирования и беспилотниками по украинским объектам энергетики, а также местам сборки и испытаний безэкипажных катров.
«В результате удара дезорганизована работа предприятий промышленности по изготовлению и ремонту вооружения, военной техники и боеприпасов, а также уничтожена военная техника и средства поражения иностранного производства, переданные Украине странами НАТО. Все цели удара достигнуты», — говорится в сводке.
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