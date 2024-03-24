В двух областях Украины прогремели взрывы
В Кривом Роге в Днепропетровской области прозвучали взрывы, сообщают украинские издания «Страна.ua» и Суспільне.
«Страна.ua» писала о двух сериях взрывов в городе — в 0:39 и 1:53.
Также звуки взрывов были слышны в Хмельницкой области, пишут Суспільне и РБК-Украина.
Воздушная тревога была объявлена почти на всей территории Украины — в Винницкой, Днепропетровской, Ивано-Франковской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Сумской, Тернопольской, Харьковской, Хмельницкой и Черновицкой областях.
Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.
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