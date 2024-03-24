В Киеве раздались взрывы

В Киеве слышны взрывы, работают системы противовоздушной обороны (ПВО), написал в телеграм-канале мэр Виталий Кличко.

Он попросил киевлян не покидать укрытия.

«Три сильных взрыва были слышны в центральных районах города», — рассказали источники ТАСС.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносят только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

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