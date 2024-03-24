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Военная операция на Украине ,  
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На объекте критической инфраструктуры во Львовской области начался пожар

На объекте критической инфраструктуры во Львовской области произошли взрывы
Сюжет
Военная операция на Украине

Пожар после взрывов произошел на объекте критической инфраструктуры во Львовской области. Об этом сообщил глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий в телеграм-канале.

«Возник пожар. На месте работают пожарные», — написал Козицкий.

Глава администрации не уточнил, какой именно объект загорелся. Пострадавших в результате ЧП нет.

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Политика

Минобороны России в своих заявлениях неоднократно подчеркивало, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

На объекте критической инфраструктуры во Львовской области начался пожар
На объекте критической инфраструктуры во Львовской области начался пожар

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Теги
Львовская область Украина Военная операция на Украине
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