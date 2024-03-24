На объекте критической инфраструктуры во Львовской области начался пожар

Пожар после взрывов произошел на объекте критической инфраструктуры во Львовской области. Об этом сообщил глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий в телеграм-канале.

«Возник пожар. На месте работают пожарные», — написал Козицкий.

Глава администрации не уточнил, какой именно объект загорелся. Пострадавших в результате ЧП нет.

Минобороны России в своих заявлениях неоднократно подчеркивало, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.