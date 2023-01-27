Москалькова обсудила с украинским омбудсменом вопросы обмена ранеными

Омбудсмены России и Украины договорились о содействии в обмене списками для репатриации

Российский и украинский омбудсмены при участии турецкого коллеги договорились о содействии в обмене списками тяжелораненых, которые подлежат депортации

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова (Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС)

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова обсудила с украинским коллегой Дмитрием Лубинцом вопрос обмена ранеными. Во встрече также принимал участие главный омбудсмен Турции Шереф Малкоч.

«Договорились о содействии в обмене списками тяжелораненых, подлежащих репатриации, оказании помощи компетентным органам в возврате граждан, подлежащих депортации», — написала она в телеграм-канале.

Москалькова напомнила, что сторонам уже удалось достичь результатов по воссоединению семей, установлению пропавших без вести, обмену пленными.

По ее словам, ключевую роль в решении этих вопросов имеют российские спецслужбы и Минобороны.

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