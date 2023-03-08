Москалькова сообщила об отказе Украины обменять 70 пленных солдат
Украина отказалась обменять на россиян 70 своих граждан, находящихся в плену на территории России, сообщила российский уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова в телеграм-канале.
В списке только мужчины: самому младшему — 22 года, самому старшему — 58 лет.
Накануне, 7 марта, прошел обмен, в рамках которого российская сторона вернула 90 своих граждан, украинская — 130 (среди них — бойцы с завода «Азовсталь» в Мариуполе и плененные в районе Артемовска (Бахмута) и Соледара).
Москалькова позднее рассказала, что первоначально речь шла об обмене по формуле «160 на 160», но в итоге Киев согласился обменять лишь 90 человек.
В феврале стороны сообщали о двух обменах пленными. Первый состоялся 4 февраля. Тогда украинская сторона передала 63 российских военнослужащих, российская — 116 украинских. Минобороны России отметило, что в процессе содействовали власти Объединенных Арабских Эмиратов.
Следующий обмен прошел 16 февраля. В Россию вернулся 101 человек, на Украину — 100 военных и один гражданский, бывший заммэра Энергодара Иван Самойдюк.