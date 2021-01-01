В «ВСМПО Ависма» ответили на санкции США против компании

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Новые санкции, введенные по инициативе США против производителя титана «ВСМПО-Ависма», никак не повлияют на производственный процесс. Об этом сообщили РБК в пресс-службе компании.

«Изменение в законодательстве США вступило в силу ранее в 2020 году. В случае использования американских технологий требуется согласие властей США, но на «ВСМПО-Ависма» в производстве титана применяются только российские технологии и преимущественно это собственные разработки, поэтому нет необходимости что-либо согласовывать», — сообщили в пресс-службе.

21 декабря бюро промышленности и безопасности при Министерстве торговли США (BIS) расширило санкции против «ВСМПО-Ависма». В общей сложности под ограничения попали 103 компании и ведомства из России и Китая, которые сотрудничают с вооруженными силами своих государств. Включение в перечень означает, что эти организации не смогут приобретать ряд товаров и технологий у США.

Как отмечалось в заявлении BIS, все эти компании были отнесены к так называемым конечным военным пользователям. Теперь для работы с такими организациями американские компании должны будут получать разрешение властей.